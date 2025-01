Chọn được mẫu xe phù hợp - Wuling Mini EV

Những ngày đầu tháng 5/2024, người dân Phú Yên bất ngờ với hình ảnh taxi điện mini mang tên Let’s Go Taxi lăn bánh trên đường phố Tuy Hòa. Những chiếc xe điện cỡ nhỏ Wuling Mini EV với màu sắc bắt mắt (hồng, xanh, vàng), gắn logo Let’s Go Taxi len lỏi trên khắp các con đường ở thành phố Tuy Hòa, mang đến cái nhìn mới mẻ. Đặc biệt, giá cước của hãng taxi này thấp đến mức nhiều người bất ngờ: chỉ 8.000 đồng/km.

Wuling Mini EV được chọn làm xe điện mini của Let’s Go Taxi tại Phú Yên. Ảnh: Phạm Huyền

Sau hơn 6 tháng cung cấp dịch vụ, lượng xe Wuling Mini EV trong đội xe taxi Let’s Go Taxi ngày càng tăng và địa bàn cung cấp dịch vụ của hãng được mở rộng. Điều này đã đem đến doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như mang lại giá trị cho cộng đồng khi cung cấp dịch vụ taxi giá rẻ, người tiêu dùng hưởng lợi.

Một trong các yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của hãng taxi này là đã chọn được mẫu xe chất lượng, phù hợp. Đó chính là Wuling Mini EV, mẫu xe điện của liên doanh SGMW, được TMT Motors sản xuất, lắp ráp tại nhà máy tại tỉnh Hưng Yên.

Wuling Mini EV có các ưu điểm như: chất lượng ổn định, thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn có đủ 4 chỗ ngồi, không gian bên trong được tối ưu hóa, hướng đến người dùng nên vẫn rộng rãi, thoáng đãng.

Với ưu điểm nhỏ gọn, di chuyển tiện lợi, giá cước hấp dẫn, Let’s Go Taxi được nhiều gia đình chọn làm xe đưa đón học sinh đến trường. Ảnh: Phạm Huyền

Ông Trần Lưu Văn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Let’s Go Taxi An Bình cho biết, sau thời gian nghiên cứu các mẫu xe, công ty đã lựa chọn dòng xe ô tô điện Wuling Mini EV do TMT Motors lắp ráp tại Việt Nam. Xe Wuling Mini EV đáp ứng cơ bản được các tiêu chí khai thác taxi đô thị cho người dân.

Wuling Mini EV được Let’s Go Taxi đánh giá là mẫu xe ổn định, chất lượng, rất phù hợp để chạy dịch vụ taxi. Ảnh: Phạm Huyền

Chia sẻ về những ngày đầu khi lựa chọn Wuling Mini EV để làm taxi điện mini, ông Văn cho biết: “Nhiều người ban đầu nghi ngại về mô hình taxi điện mini chúng tôi cung cấp nhưng thực tế đã chứng minh những dự tính của chúng tôi về phương tiện di chuyển này đạt hiệu quả, rất phù hợp tại các thành phố du lịch, đô thị. Wuling Mini EV là mẫu xe có kích thước nhỏ gọn, chất lượng, chạy ổn định. Từ ngày ra mắt cho tới nay, xe chưa phải vào xưởng sửa chữa và không hề có lỗi gì. Tỷ lệ vận doanh đội xe taxi của chúng tôi đạt 99%, một con số rất cao trong ngành dịch vụ vận tải, đã chứng minh Wuling Mini EV là lựa chọn phù, chất lượng”.

Chi phí đầu tư thấp, chi phí vận hành tiết kiệm, giá cước rẻ

Mẫu Wuling Mini EV được Let’s Go Taxi chọn không chỉ có chất lượng ổn định mà chi phí vận hành cũng rất tiết kiệm. Mẫu xe này có mức tiêu hao điện năng còn thấp hơn cả một chiếc xe máy chạy xăng. Cụ thể, chạy 100km chỉ hết khoảng gần 30.000 đồng tiền điện. Chi phí vận hành, sử dụng thấp đã giúp hãng taxi Let’s Go tiết kiệm được khá nhiều so với việc sử dụng xe chạy xăng, dầu.

Wuling Mini EV có chi phí sử dụng thấp, chỉ gần 30.000 đồng khi chạy 100 km. Ảnh: Phạm Huyền

Bên cạnh đó, chi phí đầu tư ban đầu cho đội xe cũng thấp khi mẫu xe Wuling Mini EV chỉ có giá từ 197 - 231 triệu đồng, là mẫu xe mới có giá bán thấp hàng đầu trên thị trường hiện nay, cộng với sự hỗ trợ tài chính từ bên ngân hàng.

Chất lượng xe ổn định, chi phí đầu tư xe thấp và chi phí sử dụng tiết kiệm đã giúp Let’s Go taxi đưa ra mức giá cước rất hấp dẫn người tiêu dùng. Với giá cước chỉ 8.000 đồng/km, nhiều khách hàng đã chọn dịch vụ Let’s Go Taxi để di chuyển.

Chị Nguyễn Thanh Lan (Tuy Hòa, Phú Yên) cho biết: “Giá cước như này rẻ hơn một nửa so với giá cước taxi thông thường. Thậm chí, nếu đi từ 2-3 người trở lên, cước phí còn rẻ hơn xe ôm, xe máy công nghệ”.

Với giá cước chỉ 8.000 đồng/km, nhiều khách hàng ở các tỉnh, thành phố mong Let’s Go Taxi sớm được triển khai dịch vụ. Ảnh: Phạm Huyền

Mặc dù mới cung cấp dịch vụ tại Tuy Hòa 6 tháng nay nhưng nhiều người dân ở đây đã “quen mặt” thương hiệu taxi này. Nhiều khách hàng ở các tỉnh thành phố chưa có dịch vụ như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng cũng mong sớm được trải nghiệm dịch vụ.

“Tôi nghĩ, với giá cước chỉ 8.000 đồng/km, dịch vụ taxi này sẽ có lợi thế cạnh tranh ở Hà Nội. Mẫu xe mà bên hãng Let’s Go sử dụng là xe điện mini, nhỏ gọn, dễ luồn lách, đi lại tại các đô thị, sẽ rất phù hợp”, anh Trần Đạt (Đống Đa, Hà Nội) nhận xét.

Hiện tại, dịch vụ Let’s Go Taxi đã cung cấp và mở rộng dịch vụ tại Phú Yên, Bình Định, Gia Lai. Ông Trần Lưu Văn cho biết thêm: “Việc chọn được phương tiện phù hợp để kinh doanh dịch vụ taxi đã quyết định rất lớn đến thành công ngày hôm nay của Let’s Go Taxi. Tin tưởng vào mẫu xe này, cuối tháng 11/2024 vừa qua, chúng tôi đã ký hợp đồng với TMT Motors mua thêm 1.000 xe Wuling (gồm 600 xe Mini EV và 400 xe Bingo) để bổ sung vào đội xe và tiếp tục phát triển thị trường tại các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lăk và Khánh Hòa”.

Thu Loan