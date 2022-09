Sáng 19/9, gia đình Hà Lan Phương thông báo nữ ca sĩ đột ngột qua đời vì bị nhồi máu cơ tim và tắc nghẽn động mạch. Chia sẻ với VietNamNet, ông xã Hà Lan Phương cho biết: “Sáng 18/9, vợ tôi cảm thấy không khỏe trong người miệng thì bị méo, đến trưa tôi đưa vợ vào Bệnh viện Lâm Đồng, lúc đó Hà Lan Phương trong trạng thái mơ màng, nói chuyện khó khăn”.

Nhận thấy tình hình nguy cấp, ông xã Hà Lan Phương chuyển vợ sang Bệnh viện 115 – tuyến đầu điều trị về bệnh U não. Trong quá trình di chuyển, cô phải đặt ống nội khí quản để thở, nhưng đi được nửa đường nhịp tim của nữ ca sĩ đột ngột có dấu hiệu ngừng đập.

Ca sĩ Hà Lan Phương qua đời đột ngột khiến người thân, đồng nghiệp bất ngờ.

Chia sẻ với VietNamNet, chồng Hà Lan Phương khẳng định nữ ca sĩ qua đời không phải do bệnh u não mà do bị nhồi máu cơ tim và tắc nghẽn động mạch dẫn đến chết não. Ông xã Hà Lan Phương chia sẻ trước đây vợ mình cũng từng có dấu hiệu mệt mỏi, mất ngủ nhiều ngày do áp lực trong công việc.

Sáng sớm 19/9, các bác sĩ nhận định tình hình của nữ ca sĩ xấu và thông báo với gia đình Hà Lan Phương, đến 6h50' cô trút hơi thở cuối cùng.

Sự ra đi đột ngột của Hà Lan Phương khiến ông xã không thể chấp nhận sự thật. Anh nói: “Đến giờ tôi vẫn chưa thể tin được vợ mình đã qua đời”. Anh nhớ lại có lần vợ nói có một nguyện ước lớn lao là được sống cùng các con, đồng hành với chúng trong quá trình trưởng thành.

“Giờ đây, điều cuối cùng những đứa trẻ có thể làm với Hà Lan Phương là chạy lại hôn lên trán mẹ lần cuối, trước khi nắp quan tài đóng lại”, ông xã của nữ ca sĩ xúc động.

Gia đình Hà Lan Phương đã từng sở hữu một cơ ngơi đồ sộ, ông xã là người gánh vác kinh tế. Tuy nhiên, sau một lần làm ăn thua lỗ, chồng trắng tay, gia đình mất hết, sự nghiệp của cô dang dở. Con đường ca hát của Hà Lan Phương cũng từ đây mà lận đận.

Ca sĩ Hà Lan Phương và chồng.

Khi vợ chồng cô chuẩn bị mở một quán cà phê để làm lại kinh tế, bố của cô lâm bệnh, nên tiền làm ăn dồn vào chăm lo cho ông. Để lo tiền viện phí, hai vợ chồng đã phải cầm xe hơi, vay mượn thêm khó khăn chồng chất. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nữ ca sĩ gặp phải áp lực về vấn đề tài chính.

Ông xã Hà Lan Phương xúc động chia sẻ ước mơ của vợ: “Khao khát lớn nhất của cô ấy là được hát đến khi 80 tuổi, hát đến bao giờ không thể hát được nữa thì thôi”. Nữ ca sĩ cũng từng chia sẻ, giữa âm nhạc và sinh mạng, Hà Lan Phương sẽ chọn tiếng hát: “Tôi đứng trên sân khấu ngày hôm nay, tôi sẽ hát như chưa bao giờ được hát. Tôi chỉ quan tâm, mình được đứng ở đây và được hát với những người mà tôi rất yêu thương và kính nể".

Lễ nhập quan ca sĩ Hà Lan Phương diễn ra lúc 14h ngày 19/9/22 (tức 24/8 Âm lịch) tại nhà tang lễ Quảng Đông (đường Trần Phú, Q.5), sau đó đưa về làm lễ quàn tại chùa Ấn Quang (đường Sư Vạn Hạnh, Q.10). Lễ động quan bắt đầu lúc 7h ngày 22/9/2022 (tức 27/8 Âm lịch) và di quan an táng tại phần đất thuộc chùa Phước Long, Quận 6, TP. HCM.

Hà Lan Phương sinh năm 1974, bén duyên với ca hát từ năm 15 tuổi. Cô gắn bó với ánh đèn sân khấu được 28 năm. Nữ ca sĩ để lại dấu ấn với những bản tình ca da diết như Tình si, Mong chờ, Em muốn quên anh,… Khi sự nghiệp đang phát triển, những biến cố, thăng trầm trong cuộc sống bất ngờ ập đến khiến cô mất một khoảng thời gian dài từ giã sân khấu, lao đao kiếm kế sinh nhai.

