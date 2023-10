Ngày 3/10, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Chủ đầu tư dự án Gem Sky World (tại xã Long Đức, huyện Long Thành).

Chủ đầu tư này bị phạt 900 triệu đồng do huy động vốn không đúng quy định. Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, trong thời gian 360 ngày kể từ khi nhận được quyết định xử phạt, công ty này phải hoàn trả phần vốn đã huy động không đúng quy định.

Đồng thời, báo cáo bằng văn bản việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả định kỳ 90 ngày một lần về Sở Xây dựng để theo dõi, giám sát.

Dự án Gem Sky World tại huyện Long Thành, Đồng Nai.

Hồi giữa tháng 9, Thanh tra Sở Xây dựng Đồng Nai đã làm việc với Công ty Hà An liên quan vấn đề huy động vốn không đúng quy định, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về kinh doanh bất động sản tại dự án Gem Sky World. Sau đó, ngành chức năng lập biên bản vi phạm hành chính về các sai phạm của doanh nghiệp.

Dự án Gem Sky World có diện tích hơn 92 ha, tổng số vốn đầu tư trên 5.700 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 50% là đất ở, còn lại là đất công viên, cây xanh và công trình công cộng. Dự án được chia làm 8 phân khu với hơn 4.000 sản phẩm đất nền và nhà xây dựng sẵn.

Tại dự án này, doanh nghiệp đã có giao dịch tư vấn, thỏa thuận đặt cọc với hơn 2.300 khách hàng nhằm huy động vốn để thực hiện dự án khi chưa đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh.

Trước đó, ngày 14/9, Sở TN&MT Đồng Nai đã phối hợp cùng các sở, ngành và địa phương kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình tại dự án Gem Sky World. Đồng thời, cơ quan này làm việc với 200 khách hàng mua dự án.

Về tình hình giao dịch bất động sản tại dự án Gem Sky World, theo Sở TN&MT Đồng Nai, đến nay Công ty Hà An và các đối tác đã ký hợp đồng tư vấn, hợp đồng đặt cọc với 2.305/4.032 thửa đất.

Hiện nay, nhiều trường hợp khiếu nại phức tạp do chưa ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.