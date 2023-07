Ngày 14/7, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Quang Công (39 tuổi, chủ thầu xây dựng) để điều tra hành vi vi phạm quy định an toàn lao động.

Ông Công được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện trường nơi nạn nhân bị vùi lấp, tử vong. Ảnh: A.T.

Theo điều tra, ông Công là thầu xây dựng công trình nhà ở cho người dân trên đường Ngô Thì Sĩ, phường 4, TP Đà Lạt.

Sáng 9/3, nhóm công nhân đang dọn dẹp trong công trình, bất ngờ taluy cao khoảng 3m đổ ập xuống. Công nhân N.V.G, quê Thanh Hóa bị đất đá đè lên.

Tại hiện trường, nạn nhân được ứng cứu đưa ra ngoài nhưng không qua khỏi. Sau sự cố, chính quyền địa phương, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, làm việc với người liên quan điều tra nguyên nhân sự việc.

Theo kết quả giám định của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng, chủ thầu xây dựng công trình này vi phạm quy định an toàn lao động.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Đà Lạt khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ thầu xây dựng để xảy ra tai nạn chết người.