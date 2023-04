Ngày 27/4, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có văn bản hỏa tốc gửi Công an tỉnh, UBND huyện Cái Nước, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc khẩn trương tìm kiếm nạn nhân, trục với phương tiện liên quan vụ thiếu tá công an mất tích trên sông. Người mất tích là thiếu tá Nguyễn Chí Nguyện, Phó công an xã Đông Thới (huyện Trần Văn Thời).

Đoạn sông thiếu tá Nguyễn Chí Nguyện mất tích. Ảnh: E.X

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Công an tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, UBND huyện Trần Văn Thời khẩn trương tìm kiếm nạn nhân và trục vớt phương tiện.

Các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân. Đồng thời, xác định nguyên nhân tai nạn và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Như VietNamNet đưa tin, tối 26/4, thiếu tá Nguyễn Chí Nguyện, Phó Công an xã Đông Thới cùng trung uý Đỗ Hoàng Quyết chạy xuồng máy tuần tra trên sông Bảy Háp để chống nạn khai thác thủy sản bằng điện.

Đến 1h hôm nay, khi tới đoạn ngã ba sông Bảy Háp giao sông Vàm Giáo Hổ, xuồng gặp nước chảy xiết bị lật, hai cán bộ công an rơi xuống sông.

Trung uý Đỗ Hoàng Quyết được người dân cứu, còn thiếu tá Nguyễn Chí Nguyện mất tích. Do khu vực xảy ra tai nạn gió lớn, nước dâng cao nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.