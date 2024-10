Bond Live in Vietnam do Báo Nhân Dân phối hợp cùng IB Group Vietnam tổ chức diễn ra vào ngày 05/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Chương trình với sự đồng hành của các nhà tài trợ chính: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex); Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và các nhà đồng tài trợ khác.