Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường nhấn mạnh, là một địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh chính trị, tỉnh Trà Vinh luôn chú trọng thực hiện công tác an sinh xã hội và giải quyết các mâu thuẫn từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng. Công tác phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được thực hiện quyết liệt kể cả trên đất liền và trên biển; tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định; an ninh chính trị luôn được kiểm soát.

Mặt khác, Chủ tịch nước cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức mà Trà Vinh đang phải đối mặt, trong đó có vấn đề kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng động lực tăng trưởng chưa bền vững, sức lan tỏa của công nghiệp chưa cao, đặc biệt là vấn đề chuyển đổi số; doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; công tác giáo dục đào tạo còn nhiều khó khăn, y tế còn thiếu thốn, mạng lưới an sinh xã hội chưa được bao phủ, đời sống của một bộ phận người dân vùng đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào Khmer vẫn còn thấp.

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Chia sẻ với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Chủ tịch nước mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành quan tâm hỗ trợ, nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tỉnh Trà Vinh phát triển hơn nữa trong giai đoạn tới.

Chủ tịch nước đề nghị, tỉnh Trà Vinh cần tập trung vào các dự án hạ tầng quan trọng để tạo chuyển biến mạnh trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đồng thời cần coi trọng công tác giải quyết những thách thức do biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, giảm nghèo, nhất là trong đồng bào Khmer; tiếp tục đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn vì tỷ trọng này còn rất cao trong cơ cấu kinh tế của Trà Vinh, đồng thời chú ý đến hình thái kinh tế nông nghiệp phù hợp để nâng cao hiệu quả về kinh tế, bền vững về xã hội và môi trường; nhân rộng các mô hình hiệu quả, nhất là mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, kinh tế hộ, hình thức liên kết ứng dụng công nghệ, quy mô sản xuất tập trung nhãn hiệu nông nghiệp an toàn với môi trường sinh thái.

Chỉ rõ Trà Vinh là tỉnh có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo và được xác định là tỉnh trọng điểm về an ninh quốc phòng, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chương trình đào tạo lao động, việc làm; hệ thống chính trị cơ sở, các cấp chính quyền, nhân dân không để các thế lực thù địch kích động, thực hiện âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các tệ nạn xã hội, các loại tội phạm; củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo lập môi trường sống và làm việc an ninh, an toàn cho người dân.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Trà Vinh tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo của địa phương.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, nhân dân tỉnh Trà Vinh tiếp tục đoàn kết, nhất trí chung sức, đồng lòng, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới hội nhập, phát triển toàn diện các lĩnh vực để thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra; tiếp tục xây dựng Trà Vinh ngày càng giàu đẹp, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tặng tỉnh Trà Vinh 1.400 chiếc radio để phát cho đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương với mong muốn bà con, nhất là những vùng nghèo chưa có điều kiện xem được tivi, nghe được các chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại tỉnh Vĩnh Long.

Ngoài ra, Chủ tịch nước cũng tới thăm gia đình Trung tướng Sơn Cang, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; thăm, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

