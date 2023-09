XEM VIDEO:

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đang có chuyến thăm Bangladesh. Chiều tối 21/9, Chủ tịch Quốc hội có bài phát biểu quan trọng tại Học viện Ngoại giao Bangladesh về quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp Việt Nam - Bangladesh.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Học viện Ngoại giao Bangladesh.

Trước các nghị sĩ, giảng viên, chuyên gia, học giả, nghiên cứu sinh Bangladesh và nước ngoài, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ về câu chuyện của Việt Nam, những thành tựu sau hơn 35 năm Đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả.

Trong tiến trình phát triển, Việt Nam luôn xác định người dân là trung tâm, là chủ thể và động lực chính của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tựu kinh tế - xã hội dù to lớn đến mấy, chỉ thực sự có ý nghĩa trọn vẹn khi mang đến cho người dân lợi ích thiết thực. Hòa bình và phát triển bền vững chỉ có thể đạt được khi người dân có cuộc sống an toàn, hạnh phúc và ấm no.

Qua 5 thập kỷ hình thành và phát triển, quan hệ Việt Nam - Bangladesh đang phát triển bền chặt hơn bao giờ hết. Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, Việt Nam và Bangladesh cùng cả cộng đồng quốc tế đều là những bộ phận gắn liền với thế giới và dòng chảy của thế kỷ XXI, "đòi hỏi chúng ta cần có tư duy và hành động mới".

Việt Nam đề cao và mong được tham khảo mô hình kinh tế xanh, sản xuất xanh của Bangladesh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, sự tham gia ngày càng tích cực của các nước vừa và nhỏ, sự đồng lòng phối hợp của các nước phương Nam là không thể thiếu, nhất là trong giải quyết vấn đề khu vực và toàn cầu. Bangladesh và Cộng đồng ASEAN đều nằm trên những vị trí chiến lược hết sức trọng yếu, đều có cơ hội đóng góp tích cực xây dựng tương lai phát triển của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện và có hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác hiệu quả với các nước, nhất là các nước bạn bè truyền thống như Bangladesh.

Giữa muôn vàn biến đổi của thời cuộc và thăng trầm của lịch sử, sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Bangladesh là hằng số bất biến và đang phát triển bền chặt hơn bao giờ hết. Chủ tịch Quốc hội nêu một số đề xuất để "viết thêm những trang tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn trong nửa thế kỷ tiếp theo".

Hai nước cần tăng cường gắn kết kinh tế, coi đây là trọng tâm và động lực phát triển quan hệ hai nước. Hai nước cần khai phá tiềm năng hợp tác mới về thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, tài chính, ngân hàng, hải quan; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, chính sách phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nhất là kinh nghiệm phát triển kinh tế xanh, trong đó có việc triển khai mô hình “nhà máy xanh” trong lĩnh vực dệt may...

Hai nước cần làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng và an ninh, hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, chống khủng bố, an ninh mạng, tình báo, công nghiệp an ninh; cùng nhau đẩy mạnh hợp tác khu vực và toàn cầu để ứng phó với thách thức đang nổi lên.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, hai nước đang đứng trước những cơ hội to lớn để đưa quan hệ phát triển mạnh mẽ, "chúng ta hãy vững niềm tin, cùng hành động và phấn đấu, tương lai nhất định sẽ tốt đẹp hơn quá khứ. Cách tốt nhất để dự báo tương lai là chúng ta hãy cùng nhau hành động để kiến tạo ra nó”.

Đưa hợp tác hai nước lên một tầm cao mới

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ đón và hội đàm cùng Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury.

Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury đánh giá cao các thành tựu kinh tế-xã hội cũng như vai trò, vị thế quốc tế của Việt Nam; nhắc lại các ấn tượng tốt đẹp và khâm phục về đất nước, con người Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Việt Nam năm 2017.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh.

Hai lãnh đạo khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bangladesh; đánh giá quan hệ hai nước có nền tảng vững chắc là sự tin cậy lẫn nhau, tình cảm gắn bó, thân thiết giữa nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước; có nhiều tiềm năng hợp tác có thể bổ sung và hỗ trợ cho nhau.

Thương mại tăng trưởng tốt, đạt 1,5 tỷ USD năm 2022, đưa Bangladesh trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở khu vực Nam Á. Hai nước đang tiến dần tới mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 2 tỷ USD.

Hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng, thế mạnh chưa được khai thác triệt để. Trên tinh thần đó, hai bên đã thảo luận và nhất trí một số định hướng lớn nhằm đưa hợp tác hai nước lên một tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá Bangladesh là thị trường tiềm năng với gần 170 triệu dân, có sức tiêu thụ lớn và có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam. Ông đề nghị Bangladesh tiếp tục tạo điều kiện để Việt Nam mở rộng xuất khẩu vào Bangladesh, nhất là mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam như máy móc nông nghiệp, nguyên vật liệu, hàng gia dụng, điện tử, nông-thủy sản chế biến...

Hai lãnh đạo ký bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên giữa hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam sang tìm hiểu thị trường, đầu tư tại Bangladesh, nhất là tại các đặc khu kinh tế vừa mở theo sáng kiến của Thủ tướng Sheikh Hasina. Bà cũng đề nghị Việt Nam tạo thuận lợi cho mặt hàng của Bangladesh, trong đó có dược phẩm, gốm sứ, da giày…

Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury ghi nhận các đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về việc Bangladesh cử học sinh, sinh viên sang các trường đại học của Việt Nam và phân hiệu đại học uy tín của các nước mở tại Việt Nam. Khuyến khích doanh nghiệp lữ hành của hai nước ký kết hợp đồng triển khai các tour du lịch đến Việt Nam và Bangladesh; tăng cường kết nối hàng không, khuyến khích mở đường bay thẳng hoặc kết nối qua nước thứ ba.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bangladesh quan tâm tạo điều kiện để người Việt Nam sinh sống và làm việc ổn định, an toàn, làm tốt vai trò nhịp cầu hữu nghị giữa hai đất nước.

Ảnh: Quốc hội - Video: Truyền hình Quốc hội