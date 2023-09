Tối 28/9, Bộ Công an tổ chức chương trình "Tôn vinh các điển hình tiên tiến về PCCC&CNCH" nhân kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (4/10/1961 - 4/10/2023) và 22 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (4/10/2001 - 4/10/2023).

Tham dự chương trình có, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành... cùng hơn 120 điển hình tiên tiến và đại diện thân nhân 34 gia đình liệt sĩ trong công tác PCCC&CNCH toàn quốc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ xúc động được tham dự Chương trình biểu dương, tôn vinh những nghĩa cử cao đẹp, những hành động dũng cảm, những thành tích xuất sắc của các lực lượng và nhân dân trong công tác PCCC&CNCH; tưởng nhớ đồng bào bị nạn, tri ân những cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã dũng cảm, hy sinh quên mình chữa cháy, cứu nạn thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, các Văn kiện Đại hội Đảng đã xác định: “Chú trọng an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu”. Bảo đảm người dân được sống ấm no, tự do, hạnh phúc trong một môi trường xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh là mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu của cả hệ thống chính trị. Trong đó, công tác phòng ngừa, ứng phó với cháy, nổ, sự cố, tai nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng 3 tập thể và 1 cá nhân

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý. Năm 2023, đã có 3 tập thể và 1 chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kêu gọi các cấp, các ngành và toàn thể quần chúng Nhân dân nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm về công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, xem nhẹ; từng người dân, từng gia đình hãy tuân thu nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC, tích cực hưởng ứng phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” để bảo vệ sự an toàn cho chính mình, cho gia đình và cho toàn xã hội.

Cũng trong chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã tặng quà lưu niệm và bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC&CNCH.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC.

Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen cho các gương điển hình tiên tiến trong phong trào PCCC&CNCH

12 tập thể và cá nhân trong và ngoài lực lượng CAND đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC&CNCH

Trong phần giao lưu, Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội chia sẻ về công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội làm 56 người tử vong.

Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội

Khán giả cũng được gặp Đội tình nguyện cứu hộ Fas Angels. Những thành viên trẻ đã không quản nguy hiểm, không cần thù lao để cống hiến cho cộng đồng. Đây cũng chính là đội tình nguyện đã có mặt rất kịp thời để sát cánh cùng với những người lính, chiến sĩ cứu hỏa, giải cứu các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại chung cư mini ở quận Thanh Xuân vừa qua.

Đội tình nguyện cứu hộ Fas Angels chia sẻ tại chương trình

Đại diện cho đội tình nguyện, người sáng lập Fas Angels, anh Phạm Quốc Việt nhớ lại thời khắc tham gia cùng Cảnh sát PCCC&CNCH và chia sẻ: "Thời điểm đó, tất cả chúng tôi đã cố gắng hết sức, nỗ lực để cứu bất cứ một sinh mạng nào trong tòa nhà nào còn thở.

Trong giờ phút hiểm nguy, trong hoạn nạn, mọi người không phân biệt nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ chỉ nghĩ đến giúp đỡ nạn nhân, mau chóng đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm...".