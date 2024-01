Mới đây, một đơn vị kinh doanh xe sang có tiếng tại Hà Nội đã chào bán chiếc BMW 7-Series 2023 với mức số kilomet đã đi (ODO) khá thấp khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Cụ thể, chiếc BMW 735i đang được rao bán thuộc phiên bản M Sport, sản xuất 2023, mới đăng ký lần đầu vào tháng 11/2023 với đồng hồ công-tơ-mét hiển thị ở mức 4.000 km. Với các thông tin này, chiếc xe được xếp vào dạng "siêu lướt" trên thị trường xe cũ.

Ảnh: Sầm Huệ Minh

Giữa tháng 10/2023, chủ xe mua chiếc BMW 7-Series 2023 với giá 4,499 tỷ đồng. Đây cũng là mức giá đã giảm mạnh tới 450 triệu đồng so với giá trước đó của đại lý (4,949 tỷ đồng). Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký biển số TP. HCM, số tiền chủ xe phải bỏ ra để lăn bánh chiếc sedan hạng sang này là khoảng 5 tỷ đồng. Như vậy, riêng chi phí lăn bánh của chiếc xe này đã khoảng 500 triệu đồng.

Ảnh: Sầm Huệ Minh

Tuy nhiên, do chủ xe không có nhu cầu sử dụng tiếp nên đã rao bán chiếc BMW 735i 2023 này với giá 4,4 tỷ đồng. Như vậy, mặc dù giá bán này bằng nguyên giá gốc của xe nhưng chủ xe đã phải chịu hoàn toàn khoản lỗ lên tới 600 triệu đồng chi phí lăn bánh so với lúc mua cách đây gần 3 tháng. Mức giảm lên tới 12% so với tổng giá trị xe trước đó.

Ảnh: Sầm Huệ Minh

Theo giới kinh doanh xe cũ, thông thường giá trị của xe sau lăn bánh sẽ giảm khoảng 10% trong năm đầu tiên. Với các xe lướt, vẫn đang trong giai đoạn kỳ bảo dưỡng đầu tiên dưới 5000km, mức rớt giá thường chỉ vài chục đến vài trăm triệu, tùy thị trường và dòng xe. Trong đó, với xe sang, tỷ lệ giảm này thường khá cao.

Tuy nhiên, với mức giảm 600 triệu đồng khi xe chỉ mới đi 4.000km được coi là mức giảm sâu. Người mua kế tiếp vẫn được sở hữu một chiếc xe gần như mới trong khi không phải chịu thêm chi phí lăn bánh.

Sau 4.000 km lăn bánh, theo ghi nhận của VietNamNet, về cơ bản ngoại thất xe còn giữ được độ mới như xe “đập hộp”.

Ảnh: Sầm Huệ Minh

Ảnh: Sầm Huệ Minh

Mẫu xe hạng sang này trang bị nhiều công như đèn định vị ban ngày dạng pha lê, đèn pha LED thích ứng tự động, đèn viền “Iconic Glow” xung quanh lưới tản nhiệt hay một số công nghệ an toàn gồm cảnh báo lệch làn đường cùng đánh lái tự động, phanh tự động, đánh lái bánh sau, cảnh báo va chạm phía trước,.v.v…

Ảnh: Sầm Huệ Minh

Nội thất xe bọc da màu nâu, kết hợp cùng màu đen và điểm xuyết bằng đường chỉ khâu màu trắng. Chính giữa là cụm màn hình đôi, bao gồm màn hình trung tâm 14,9 inch và màn hình đồng hồ 12,3 inch dùng hệ điều hành iDrive8.

Hiện nay, BMW 7-Series thế hệ thứ bảy trên thị trường xe cũ hầu như không có. Do đó, đây là chiếc 7-Series 2023 hiếm hoi đang được rao bán. Tuy nhiên, lâu nay, BMW vốn là thương hiệu có độ rớt giá mạnh sau khi sử dụng. Mẫu xe này tại Việt Nam hiện cạnh tranh cùng các đối thủ Mercedes-Benz S-Class (giá từ 5 tỷ đồng) và Lexus LS (giá từ 7,3 tỷ đồng).

Thanh Quân

Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ bài viết cảm nhận, hình ảnh về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!