Ngày 10/8, thông tin từ Công an Ninh Bình cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP Tam Điệp vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Huy Toán (SN 1999, trú xã Yên Hòa, huyện Yên Mô) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Huy Toán tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra của công an, Toán là chủ xưởng sửa chữa ô tô đóng trên địa bàn phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp (Ninh Bình). Do làm ăn thua lỗ, vay nợ của nhiều người nên không có khả năng chi trả.

Để có tiền trả nợ, Toán đã bịa ra thông tin có gói đăng ký bảo hiểm thân vỏ miễn phí cho xe ô tô nếu khách hàng mang đến xưởng của Toán.

Tang vật lừa đảo được cơ quan công an thu hồi. Ảnh: Công an cung cấp

Bằng thủ đoạn trên, đã có một số người quen, khách hàng mang xe, giấy tờ đến nhờ Toán làm bảo hiểm thân vỏ miễn phí.

Sau khi nhận được xe và giấy tờ Toán đã mang xe bán cho một số gara trên địa bàn Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình...để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Chỉ tính từ tháng 7/2023 đến khi bị bắt, Toán đã lừa đảo chiếm đoạt 9 xe ô tô các loại.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.