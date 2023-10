XEM CLIP:

Người dân ồ ạt đi đổi bằng lái xe tại TP.HCM.

Ngày 10/10, trao đổi với VietNamNet, ông Ngô Đình Quang - Trưởng phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe (Sở GTVT TP.HCM) cho biết, vừa qua trên địa bàn thành phố xuất hiện tình trạng người dân ồ ạt đi đổi giấy phép lái xe (GPLX).

Nguyên nhân được đưa ra là do cơ sở cấp đổi GPLX số 252 Lý Chính Thắng (phường 9, quận 3) tạm dừng hoạt động khoảng 1 tháng để sửa chữa nên người dân dồn về điểm tiếp nhận hồ sơ số 8 Nguyễn Ảnh Thủ (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) và 111 Tân Sơn Nhì (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) khiến nơi đây quá tải.

Mặt khác, ông Quang cho rằng, theo quy định tại Thông tư 32/2023 của Bộ Công an, trong công tác tuần tra, kiểm soát của CSGT có quy định được quyền kiểm tra giấy tờ trên ứng dụng VNeID, không cần thiết phải trình giấy tờ. Do đó, để thuận lợi trong việc thực hiện định danh mức 2 tích hợp các loại giấy tờ, trong đó có GPLX vào ứng dụng VNeID thì người dân ồ ạt đi đổi GPLX qua thẻ PET cho phù hợp.

“Trước đây, đa số GPLX dạng giấy của người dân đều được cấp từ số CMND nên không tích hợp được vào ứng dụng VNeID. Do đó, để tích hợp được các thông tin người dân phải đổi qua thẻ PET.

Bên cạnh đó, loại bằng lái dạng giấy cũng chưa có trên hệ thống dữ liệu quốc gia nên người dân không thể đổi trực tuyến mà phải đến tận các điểm cấp đổi GPLX mới làm được thủ tục, gây nên tình trạng xếp hàng chờ đợi”, ông Quang nói.

Lãnh đạo Phòng Quản lý sát hạch và cấp GPLX cho rằng, hiện nay dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo chưa được Quốc hội thông qua.

“Về việc đổi bằng lái nhằm tích hợp dữ liệu, khi tham gia giao thông người dân có thể sử dụng dữ liệu đã được tích hợp vào ứng dụng VNEID để trình cho cơ quan thẩm quyền, cơ quan chức năng kiểm tra lại giấy tờ.

Nếu chưa tích hợp, người dân vẫn sử dụng bình thường các giấy tờ xe, bằng lái dạng giấy còn thời hạn. Không có cơ quan nào yêu cầu bắt buộc buộc phải đổi”, ông Quang nhấn mạnh.

Dù vậy, ông Quang cho biết, nếu người dân có nhu cầu đổi bằng lái thì Sở GTVT sẽ có giải pháp, làm việc với Bưu điện TP để mở các điểm tiếp nhận hồ sơ. Đồng thời, Sở cũng tăng cường nhân sự cho các điểm cấp đổi GPLX để phục vụ nhu cầu người dân.

Theo đó, thủ tục đổi GPLX từ dạng giấy sang thẻ PET chỉ cần có đơn đề nghị đổi GPLX, GPLX bản photo và CCCD gắn chíp; lệ phí 135.000 đồng theo quy định của Bộ Tài chính.

Người dân ngồi la liệt hàng giờ để chờ đổi bằng lái xe giấy sang thẻ PET tại Trường trung cấp giao thông Tiến Bộ.

Như VietNamNet thông tin, theo điều 49 dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, người tham gia giao thông phải mang các giấy tờ như bằng lái xe, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định, giấy bảo hiểm. Trường hợp thông tin của các loại giấy tờ nào đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử, thẻ căn cước thì người lái xe không phải mang theo.

Với quy định trên, người lái xe sẽ không cần mang theo giấy tờ xe khi đã tích hợp các loại giấy tờ này trong tài khoản VNeID. Cơ quan chức năng chỉ kiểm tra thông tin phương tiện và người lái qua ứng dụng này.

Nhiều người dân ở TP.HCM nghe tin đồn bắt buộc phải đổi qua thẻ PET, lo ngại thời gian tới nhu cầu đổi cao gây khó khăn nên đã tranh thủ làm sớm, gây quá tải tại các điểm cấp đổi GPLX.

Theo ông Nguyễn Anh Dũng – Phó Hiệu trưởng Trường trung cấp giao thông Tiến Bộ, tình trạng người dân ồ ạt đi đổi bằng lái diễn ra khoảng 1 tuần nay.

Mỗi ngày, điểm này chỉ tiếp nhận 400 hồ sơ nhưng hiện nay đã tăng công suất lên gấp đôi. Đồng thời, nhân viên tiếp nhận hồ sơ cũng tăng thời gian làm việc từ 7h30 đến 20h hằng ngày nhằm phục vụ nhu cầu của người dân nhưng vẫn không xuể.

Ông Dũng cho biết, nếu tình hình vẫn căng thẳng, tới đây trường sẽ kiến nghị lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM tăng cường nhân sự để mở rộng cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ nhu cầu người dân.