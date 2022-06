Chữa cháy tại công ty, 3 công nhân ở Bình Dương tử vong

Công an tỉnh Bình Dương sáng nay (19/6) đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc 3 công nhân tử vong khi tham gia chữa cháy tại công ty.

Công ty nơi xảy ra vụ cháy làm 3 công nhân tử vong - Ảnh: CTV

Sự việc xảy ra tại Công ty TNHH Scancom Việt Nam (nằm trong KCN Sóng Thần 1, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Theo đó, vào chiều ngày 17/ 6, đám cháy bùng phát tại tại lò hút bụi xưởng 2 của công ty nói trên. Khi phát hiện cháy, Công ty TNHH Scancom Việt Nam đã tổ chức cho Đội PCCC của công ty với khoảng 40 người đang tập trung dập lửa.

Ngay sau đó, lực lượng PCCC của Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP Dĩ An, Đồn công an KCN Sóng Thần đã đến hiện trường để phối hợp khống chế đám cháy.

Đến khuya cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Tuy nhiên, trong quá trình chữa cháy có 4 công nhân là thành viên của Đội PCCC của Công ty TNHH Scancom Việt Nam bị mảng bụi gỗ rơi trúng bị thương.

Các nạn nhân sau đó được đi đi cấp cứu tại bệnh viện, 3 công nhân bị thương nặng sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nhưng đã tử vong.

Xuân An