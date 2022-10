Chưa rõ nguyên nhân khiến dòng nước đỏ sẫm ở khu dân cư TP.HCM

Tổng kết cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông sau 3 tháng triển khai, đã có 24.725 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý.