Tận hưởng chất sống Mỹ tại phía đông Thủ đô

Tái hiện một Beverly Hills đầy tự do và phóng khoáng tại phía đông Thủ đô, The Beverly mang tới cư dân tương lai những tiện ích đẳng cấp cùng một cuộc sống nghỉ dưỡng tiện nghi, thời thượng ngay giữa lòng Ocean City. Với cảnh quan và thiết kế đậm chất Mỹ, The Beverly là lựa chọn an cư lý tưởng cho các chủ nhân yêu thích lối sống hiện đại, nổi bật và tỏa sáng.

Dự án Beverly mới ra mắt đã được nhiều người săn đón nhờ tiêu chuẩn bàn giao cao cấp, cảnh quan và hệ tiện ích ưu việt. Ảnh phối cảnh dự án

Sắc màu thời thượng đậm chất Mỹ của The Beverly ở Vinhomes Ocean Park 1 trước tiên đến từ hàng loạt cảnh quan độc đáo, điển hình như Quảng trường Beverly với hình tượng artwork theo phong cách Mỹ những năm 1920 - 1930. Nơi đây hứa hẹn trở thành điểm check-in lý tưởng cho cư dân với muôn nghìn kiểu “pose” mang đậm phong cách ngôi sao Hollywood.

Không chỉ vậy, cư dân của The Beverly còn được tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng thượng lưu, phóng khoáng khi được thả mình trong làn nước mát lạnh tại bể bơi nước mặn ngoài trời mang phong cách nhiệt đới Santa Monica rộng tới 700m2; dạo bước trong không gian trong xanh tại đường dạo bộ với hàng cây cọ Mỹ Palm Pathway hay ngắm nhìn The Waterfall với cảnh quan tầng tầng lớp lớp nước và sương mù. Hình ảnh “nước Mỹ thu nhỏ” cũng sẽ được tái hiện trong khu vườn nhiệt đới Beverly Garden với những cây chuối rẻ quạt đặc trưng cùng những tiểu cảnh cây cối, hoa lá được chăm chút tinh tế.

Mảnh ghép đắt giá của cuộc sống năng động, thượng lưu đậm chất Mỹ tại The Beverly còn hiện diện ở hệ thống tiện ích nằm ngay trong tầng 1 - 2 của các tòa nhà, gồm khu chơi game, kidzone, yoga, bida, gym, sauna, pilates, kid corners, kid library, khu chơi cờ thưởng trà… đem lại không gian vui chơi - học tập - giải trí - nghỉ dưỡng hoàn hảo cho cư dân mọi lứa tuổi.

Cùng với đó, những thiết kế phóng khoáng, đề cao công năng, trong đó mảng xanh (cây - nước) được phân bổ đều tại mọi vị trí, vừa tạo điểm nhấn và tầm nhìn dịu mát vừa thuận tiện tiếp cận cho cư dân.

Phong cách sống ngôi sao Hollywood tại The Beverly cũng thể hiện ở không gian trọn vẹn riêng tư dành cho mỗi chủ nhân. Trong các căn hộ, nội thất có gam màu hài hòa trang nhã, tập trung vào những tiện ích thiết thực và được ưu tiên sử dụng. Thiết kế căn hộ tối ưu diện tích giúp chủ nhân có thể “biến hoá”, bài trí không gian theo sở thích bản thân, tạo nên một thế giới hưởng thụ riêng.

Phòng tập gym hiện đại ngay trong tòa nhà cho cư dân một cuộc sống năng động. Ảnh minh hoạ

Với lợi thế có 1-0-2 của dự án, nằm kế cận các khu đất trường học và các trục đường chính, đa số căn hộ tại The Beverly sở hữu tầm nhìn khoáng đạt, rộng lớn - được xem là bảo chứng cho chất sống nghỉ dưỡng riêng tư khi mỗi ban công đều là một tác phẩm độc nhất.

Đặc biệt, lợi thế lớn nhất của The Beverly phải kể đến vị trí “ngôi sao”, kế bên quảng trường ga metro số 8 trong tương lai. Điều này không chỉ giúp cư dân The Beverly có thể dễ dàng kết nối trung tâm thành phố bằng các phương tiện công cộng hiện đại, mà còn thúc đẩy giá trị căn hộ gia tăng mạnh mẽ trong tương lai.

Bộ sưu tập tiện ích 5 sao kế bên nhà

Bên cạnh hệ sinh thái tiện ích nghỉ dưỡng trong lòng nội khu, The Beverly còn nắm giữ vị trí “vàng” khi nằm ở vị trí cửa ngõ của “Quận Trung tâm” Vinhomes Ocean Park 1, kết nối thuận lợi với các trục đường chính đến trung tâm Thủ đô cũng như các tỉnh, thành lân cận.

Phân khu cũng nằm kế cận các trường học, nhà để xe và các tiện ích đẳng cấp khác của đại đô thị, như hồ San Hô, hồ Ngọc Trai, Crystal Lagoon, trường đại học VinUni, trường liên cấp Vinschool, trường quốc tế Anh quốc Brighton College, tòa văn phòng Technopark Tower...

Với kết nối thuận tiện, cư dân The Beverly còn dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm những tiện ích có 1-0-2 và điểm đến sôi động bậc nhất của Ocean City. Đó là 2 TTTM Vincom Mega Mall, Bệnh viện Vinmec Medical Resort - mô hình bệnh viện an dưỡng 5 sao với 18 căn biệt thự tổng thống, Trung tâm Y tế Vinmec Hàn Quốc, Tổ hợp công viên biển tạo sóng VinWonders Wave Park, công viên nước VinWonders Water Park với các trò chơi nước độc đáo, “vũ trụ giải trí” Grand World với chuỗi lễ hội bất tận diễn ra 365 ngày trong năm…

Ocean City được mệnh danh là nơi đáng sống nhất hành tinh với các giá trị sống vượt trội

Với hàng loạt những lợi thế hiếm có và những giá trị độc bản riêng biệt, The Beverly đang trở thành cái tên hấp dẫn đối với những người đang tìm kiếm tổ ấm theo phong cách thượng lưu, phóng khoáng kiểu Mỹ. Đồng thời, khi thị trường bất động sản đang trên đà hồi phục nhanh chóng, đây cũng được đánh giá là “giỏ hàng” hấp dẫn, tiềm năng sinh lời bền vững với các nhà đầu tư, nhất là trong bối cảnh nguồn cung vẫn còn nhỏ giọt như hiện nay.

Phương Cúc