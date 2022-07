Chubb Life Việt Nam vào Top 5 Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2022

Theo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của Chubb Life Việt Nam đạt trên 4.499 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với năm 2020. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế đạt 980 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 19% so với năm 2020 nhờ vào việc quản lý chi phí hoạt động chặt chẽ, danh mục sản phẩm ưu việt và hoạt động đầu tư hiệu quả. Với kết quả kinh doanh ấn tượng này, Công ty đã đóng góp vào Ngân sách Nhà nước thông qua thuế và các khoản khác trên 259 tỷ đồng. Tính đến hết Quý 2/2022, Chubb Life Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 45.000 trường hợp với tổng số tiền chi trả lên đến hơn 2.000 tỷ đồng. Bên cạnh các mục tiêu về hiệu quả kinh doanh, Chubb Life Việt Nam cũng chú trọng tới các hoạt động hỗ trợ nền giáo dục Việt Nam, nhằm góp sức mang đến tương lai xán lạn hơn cho thế hệ tương lai. Tính đến nay, Công ty đã đóng góp gần 34 tỷ đồng để xây dựng mới 10 ngôi trường cho trẻ em trên cả nước. Ngôi trường thứ 10 sẽ được khánh thành đúng vào đầu năm học 2022-2023, mang đến cơ sở vật chất khang trang để các mầm non tương lai đất nước có thể học tập tốt hơn. Cùng với đó, rất nhiều thiết bị giáo dục và hàng ngàn suất học bổng được Chubb Life Việt Nam trao tặng nhằm khuyến khích các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.