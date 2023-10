Tối 27/10, họp báo công bố top 59 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2023 và lên sóng chương trình truyền hình thực tế diễn ra tại TP.HCM.

Từ trái qua: Thí sinh Cao Thị Thiên Trang, Vũ Thuý Quỳnh, Ngô Bảo Ngọc.

Ngoài những cái tên quen thuộc như top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngô Bảo Ngọc, Á quân 3 The New Mentor Vũ Thuý Quỳnh, Á quân 2 Vietnam’s Next Top Model 2012 Cao Thiên Trang, Hoa khôi Sông Vàm 2022 Huỳnh Đào Diễm Trinh... top 59 quy tụ những ứng viên là võ sĩ Taekwondo, Thủ khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, ca sĩ, cử nhân ngành thiết kế thời trang... Nhiều thí sinh cao trên 1,75m, có thành tích học tập và khả năng sử dụng ngoại ngữ tốt. Thí sinh nhỏ tuổi nhất sinh năm 2005.

Huỳnh Thị Cẩm Tiên (bên trái) là thí sinh lai 2 dòng màu Việt - Cameroon, từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Nguyễn Thị Bích Thùy (bên phải) cũng là gương mặt nổi bật vì được khán giả nhận xét có nét giống với mỹ nhân Thái Lan - Baifern Pimchanok.

Top 59 thí sinh:

Chương trình truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sẽ lên sóng trong 1 tháng từ ngày 27/10, định kỳ vào thứ 6 hàng tuần. Sau 9 tập phát sóng gồm các vòng thi như phỏng vấn, ứng xử, diễn bikini đôi... Top 40 sẽ được lựa chọn để bước vào vòng thi bán kết, chung kết.

2 gương mặt hoa hậu, á hậu cuộc thi đều có suất tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế, lần lượt nhận giải thưởng 300 triệu và 150 triệu đồng cùng vương miện lấy cảm hứng từ chủ đề “Made, Not Born - Tôi luyện nên tôi”.

Các giải thưởng phụ gồm Người đẹp Áo dài, Người đẹp Biển, Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Ảnh, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thời trang. Kết quả giải thưởng Người đẹp được yêu thích nhất sẽ căn cứ vào việc bình chọn kéo dài từ vòng Sơ khảo đến 19h đêm chung kết. Giải Người đẹp truyền thông dựa vào bình chọn của phóng viên và thông qua mạng xã hội. Giải Người đẹp thân thiện do các thí sinh bình chọn.

Trong khuôn khổ cuộc thi, BTC cũng sẽ trao giải thưởng Đại sứ Du lịch, Đại sứ Sinh thái - Môi trường, Đại sứ vì cộng đồng, Đại sứ Văn hoá truyền thống.

Hiện tại, cuộc thi trong giai đoạn ghi hình truyền hình thực tế. Đêm gala và các phần thi quan trọng như fashion show, bán kết, chung kết diễn ra tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV3 vào đêm 31/12.

Các thành viên ban giám khảo cuộc thi:

Thành viên ban giám khảo cuộc thi là Hoa hậu H’Hen Niê, Khánh Vân, Ngọc Châu, siêu mẫu Vũ Thu Phương; Đạo diễn, Nhà giáo dục Kathy Uyên; Tiến sĩ, bác sĩ nhân trắc học Lê Diệp Linh; Phó Giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM Quỳnh Hoa; Doanh nhân, Hoa hậu Hương Giang.

Thanh Phi - Phước Sáng