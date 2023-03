VN-Index

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, ngày 3/3, chỉ số VN-Index giảm 12,84 điểm xuống 1.024,77 điểm, gần sát mức thấp nhất trong tuần và ở quanh mức đáy kể từ đầu năm tới nay. Trong khi, HNX-Index giảm 1,26 điểm xuống 204 điểm; Upcom-Index giảm 0,49 điểm xuống 76 điểm. Thanh khoản trên HOSE cải thiện nhẹ so với phiên hôm trước với giá trị khớp lệnh đạt xấp xỉ 5.987 tỷ đồng.

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán trong phiên 3/3 tiếp tục ở mức rất thấp, quanh ngưỡng 8.000-9.000 tỷ đồng, vùng thấp nhất trong nhiều năm qua. Tâm lý thận trọng bao trùm, dòng tiền nội rất yếu trong khi khối ngoại kéo dài chuỗi ngày bán ròng lên 13 phiên.

Nhóm cổ phiếu bất động sản và ngân hàng tiếp tục bị bán ra mạnh, qua đó kéo hầu hết các cổ phiếu trong 2 nhóm này giảm thêm cho dù nhiều mã bất động sản đã giảm 60-85% kể từ tháng 4/2022.

Trong 13 mã ngân hàng thuộc nhóm VN30, chỉ có Vietinbank (CTG) đứng giá, còn lại đều giảm. Trong đó, Vietcombank (VCB) giảm 2.300 đồng xuống 90.900 đồng/cp. Sacombank (STB) của ông Dương Công Minh giảm 600 đồng xuống 25.000 đồng/cp. Ngân hàng Á châu (ACB) giảm 550 đồng xuống 24.500 đồng/cp. Cổ phiếu BID của Ngân hàng Đầu tư Phát triển BIDV giảm 500 đồng xuống 45.900 đồng.

Thị trường chứng khoán trong phiên cuối tuần trước diễn biến xấu trong bối cảnh các doanh nghiệp bất động sản vẫn gặp khó về dòng tiền và gánh nặng nợ (trong đó có trái phiếu). Nhóm ngân hàng cũng bị ảnh hưởng. Trong khi đó, nhóm sản xuất cũng gặp khó khăn khi sức cầu suy giảm không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới.

Tin doanh nghiệp

* FLC: Ngày 4/3/2023, Tập đoàn FLC tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với nhiều nội dung đáng chú ý xoay quanh chủ trương tái cơ cấu toàn diện, trong đó có cả bán cổ phần tại hãng hàng không Bamboo Airways.

* KBC: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc thông báo mua lại toàn bộ 10 triệu trái phiếu mệnh giá 10.000 đồng/trái phiếu, thuộc lô trái phiếu KBCH2123002, tương đương giá trị 1.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện mua lại dự kiến là ngày 5/4/2023.

* MCF: HĐQT Công ty Cổ phần (CTCP) Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Trong đó, MCF đặt mục tiêu tổng doanh thu gần 512 tỷ đồng, tăng 20%, nhưng lợi nhuận trước thuế gần như đi ngang so với năm trước, đạt 13,8 tỷ đồng.

* HJS: CTCP Thủy điện Nậm Mu vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh cũng như thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Theo đó, năm 2023, HJS đặt mục tiêu doanh thu gần 162 tỷ đồng và lãi trước thuế hơn 66 tỷ đồng, tương ứng giảm 9% và 7% so với thực hiện năm trước. So với kế hoạch năm 2022, cả hai chỉ tiêu không biến động nhiều. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 20%.

* PET: Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí công bố kết quả kinh doanh tháng 1/2023 với doanh thu và lãi trước thuế giảm so với cùng kỳ.

Theo đó, PET đạt doanh thu thuần 1.210 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ, chủ yếu ảnh hưởng bởi sự sụt giảm mạnh của doanh thu hoạt động phân phối (chiếm 87%) xuống còn 1.056 tỷ đồng (giảm 28% so với cùng kỳ). Nguyên nhân do kỳ nghỉ Tết âm lịch kéo dài (20-29/01) và lượng hàng phục vụ Tết 2023 đã được bán từ tháng 12/2022.

* TNG: Theo báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh, tháng 2, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG ghi nhận doanh thu tiêu thụ đạt 375 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ; lũy kế 2 tháng đầu năm, TNG đem về 771 tỷ đồng doanh thu, giảm 8% so với cùng kỳ

* CMF: CTCP Thực phẩm Cholimex thông báo 24/3 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền. Theo đó, CMF sẽ chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 50% (tương ứng cổ đông sở hữu 1 cp được nhận 5.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/3.

* DHG: HĐQT CTCP Dược Hậu Giang đề xuất tăng tỷ lệ cổ tức năm 2022 từ 30% (theo kế hoạch trước đó) lên 35% và sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua. Đề xuất trên sẽ được trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 dự kiến diễn ra vào ngày 19/4 tới. Ngày đăng ký cuối cùng là 17/3/2023. Với gần 130,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DHG cần chi gần 458 tỷ đồng chia cổ tức cho cổ đông.

Tin họp ĐHĐCĐ

* SBA: Công ty Cổ phần Sông Ba thông báo, ngày 21/3 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

* TCR: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo, ngày 22/3 là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TAICERA.ĐHĐCĐ của TCR dự kiến tổ chức vào ngày 25/4.

* THG: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày 17/3 là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang. Thời gian họp ĐHĐCĐ được THG thực hiện vào ngày 21/4

* C47: Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Trong đó, ngày 23/3 là ngày đăng ký cuối cùng và dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ vào ngày 23/4.

* PAN: Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN thông báo Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Theo đó, ngày 24/3 là ngày đăng ký cuối cùng, thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ vào ngày 26/4.

* PVD: Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí thông báo ngày 20/3 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023. Thời gian thực hiện họp ĐHĐCĐ dự kiến khoảng từ ngày 20-24/4.