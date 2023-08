CTCP Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương vừa công bố thông tin bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Quân (Giám đốc kinh doanh) vào vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật và người phụ trách quản trị công ty.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà (Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ) được bổ nhiệm vai trò người phụ trách công bố thông tin.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đỗ Lăng bị miễm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc. Bà Nguyễn Thị Thanh bị miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng.

Cuối tháng 6 vừa qua, cơ quan An ninh điều tra – Công an TP.Hà Nội đã ra thông báo về việc Quyết định khởi tố vụ án hình sự do thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại CTCP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, CTCP đầu tư Châu Á Thái Bình Dương và CTCP đầu tư IDJ Việt Nam. Ông Nguyễn Đỗ Lăng cùng một số lãnh đạo khác bị bắt tạm giam.

Tại Chứng khoán APEC ông Nguyễn Đỗ Lăng là từng nhà sáng lập và Tổng Giám đốc điều hành.

Ngoài ra, ông Lăng còn giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Cotana (CSC), là thành viên HĐQT CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ), và thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (API).

Sau khi lãnh đạo vướng vào lao lý, nhiều công ty chứng khoán đã thay đổi ghế nóng. Chứng khoán Trí Việt (TVB) vừa công bố thông tin miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật đối với bà Trần Thị Rồng kể từ ngày 8/8.

Chứng khoán Hòa Bình (HBS) thông qua quyết định bổ nhiệm ông Lê Đình Dương giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 3/8.

Nhiều công ty chứng khoán thay đổi lãnh đạo. (Ảnh: Hoàng Hà)

Tin doanh nghiệp

Thị trường chứng khoán còn một số sự kiện quan trọng khác của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

* DTG: CTCP Dược phẩm Tipharco chốt quyền chia cổ tức với tỷ lệ 20%, gồm 5% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/8, thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền mặt từ ngày 15/9.

* SGN: CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn chốt ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2022 là 30/8. Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 15/9.

* SST: CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 278%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 18/8, thời gian chia cổ tức dự kiến thực hiện ngày 6/9.

* SJ1: CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu thông qua việc triển khai phát hành hơn 23,48 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, với giá 13.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III, quý IV/2023.

Thông tin giao dịch

* ACB: Dragon Capital đã bán ra 120,98 triệu cổ phiếu của ngân hàng ACB trong phiên giao dịch ngày 7/8. Sau giao dịch, quỹ ngoại này nắm giữ 147,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,8%, không còn là cổ đông lớn của ACB.

* VIB: Ông Đặng Quang Tuấn, con trai ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT ngân hàng VIB đã bán 124,7 triệu cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện từ ngày 21/7-9/8, theo phương thức thỏa thuận.

* MSB: Ông Phạm Lê Việt Anh, con bà Lê Thị Liên, Thành viên HĐQT Ngân hàng Hàng Hải đã bán ra hơn 2,13 triệu cổ phiếu từ ngày 1/8 - 8/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* AAV: Ông Phạm Văn Đức, cổ đông lớn của CTCP AAV Group đã bán ra 450.000 cổ phiếu trong ngày 8/8. Qua đó, giảm sở hữu tại AAV xuống còn hơn 5,33 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,74%.

* NLG: Nhóm cổ đông lớn do Dragon Capital quản lý tại CTCP Đầu tư Nam Long đã bán ra 2 triệu cổ phiếu trong ngày 7/8. Nhóm này còn nắm giữ hơn 33,03 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,6%.

VN-Index

Chốt phiên 10/8, VN-Index giảm 13,38 điểm (-1,08%), xuống 1.220,61 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1.010 triệu đơn vị, giá trị 20.231,8 tỷ đồng.

HNX-Index giảm 1,97 điểm (-0,8%), xuống 243,91 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 131,5 triệu đơn vị, giá trị 2.049,1 tỷ đồng.

UpCoM-Index giảm 0,7 điểm (-0,75%), xuống 93,1 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 85,66 triệu đơn vị, giá trị 1.109 tỷ đồng.