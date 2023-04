VN-Index

Kết phiên giao dịch ngày 31/3, VN-Index tăng 5,2 điểm (0,49%), lên mức 1.064,54 điểm; VN-30 tăng 6,44 (0,6%) điểm, lên mức 1.073,68 điểm; HNX-Index tăng 1,55 điểm (0,6%), lên mức 207,5 điểm; Upcom tăng 0,27 điểm (0,35%), lên mức 76,76 điểm.

Cùng chiều, khối ngoại, tự doanh CTCK tiếp tục mua ròng khoảng 266 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Trên sàn HOSE, tự doanh CTCK mua ròng tới 264 tỷ đồng, khối tự doanh mua ròng 279 tỷ đồng trên kênh khớp lệnh trong khi bán ròng 15 tỷ đồng qua kênh thỏa thuận.

Giao dịch của các CTCK tập trung mua ròng mạnh nhất tại cổ phiếu ngân hàng VPB với giá trị 99 tỷ đồng, ngoài ra tự doanh còn mua ròng nhiều tại FPT, PGC, KBC với giá trị khoảng 14 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại CCQ FUESSVFL 13 tỷ đồng; theo sau MSN, FUESSV30, GVR,... cũng bị bán với giá trị chỉ vài tỷ đồng.

Trên sàn HNX, tự doanh CTCK mua ròng hơn 2 tỷ đồng, tập trung mạnh tại 2 cổ phiếu là IDC (1,6 tỷ đồng) và SHS (600 triệu đồng).

Trên Upcom, tự doanh CTCK ghi nhận mua ròng hơn 400 triệu đồng, tâm điểm mua mạnh cổ phiếu QTP 400 triệu đồng.

Thông tin chứng khoán đáng chú ý ngày 3/4. (Ảnh: Nam Khánh)

Tin doanh nghiệp

* LPB: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) công bố thông tin phê duyệt tiếp nhận ông Nguyễn Văn Thùy (em trai Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Thuỵ) vào làm việc tại ngân hàng này. Quyết định có hiệu lực từ 30/3.

* HAG: CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố BCTC hợp nhất kiểm toán 2022, ghi nhận doanh thu đạt 5.198 tỷ đồng - tăng hơn 100 tỷ đồng so với báo cáo tự lập và tăng gấp đôi so với năm 2021. Lợi nhuận ròng sau kiểm toán giảm 50 tỷ đồng so với báo cáo tự lập trước đó, còn 1.129 tỷ đồng. Nguyên nhân do chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng.

* HDC: Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.770 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 488 tỷ đồng, tăng lần lượt gần 14% và gần 18% so với thực hiện năm 2022.

Ngoài ra, năm 2023, HDC dự kiến hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 2022. Thay vào đó, HDC sẽ huy động vốn từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu riêng lẻ 2023.

* SGR: Sáng 01/04, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn đã thông qua định hướng kinh doanh trong năm 2023. Theo đó, năm 2023, SGR đặt mục tiêu tổng giá trị đầu tư đạt 2.340 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần so với kết quả của năm 2022. Bên cạnh đó, kế hoạch doanh thu và lãi sau thuế trong năm nay lần lượt là 906 tỷ đồng và 315 tỷ đồng, tăng gần 39% và gần 46%.

* ITC: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 mới công bố của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà cho thấy, sau khi kiểm toán, ITC có thêm 9 tỷ đồng doanh thu thuần, đạt gần 816 tỷ đồng, tương ứng tăng 1,14% so với báo cáo tự lập. Lãi sau thuế đạt gần 155,6 tỷ đồng, tăng 23,5%, tương đương ICT có thêm 29,6 tỷ đồng sau kiểm toán. Lãi ròng cũng tăng 18,2 tỷ đồng, lên hơn 151,6 tỷ đồng.

* DBC: Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán, lãi ròng của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam chỉ bằng gần 1/30 so với báo cáo tự lập, sau kiểm toán lãi ròng 2022 của DBC chỉ còn hơn 5 tỷ đồng.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 mới công bố, DBC đặt kế hoạch doanh thu (bao gồm tiêu dùng nội bộ) đạt 24.562 tỷ đồng, tăng hơn 11% và lãi sau thuế đạt 569 tỷ đồng, gấp hơn 109 lần so với thực hiện năm 2022.

* TMC: Sáng ngày 31/3, CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023. Đại hội TMC thông qua kế hoạch doanh thu ở mức năm 2023 là 2.129 tỷ đồng, thấp hơn 31% so với thực hiện năm 2022; lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 12 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với thực hiện năm trước. Kế hoạch cổ tức năm 2023 là 7%, khoảng 8,68 tỷ đồng.

* ADS: Theo BCTC hợp nhất năm 2022 sau kiểm toán, CTCP Damsan có hơn 67 tỷ đồng lãi ròng, tăng thêm gần 6 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, tương đương tăng 10%.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 vừa công bố, ADS lên kế hoạch doanh thu thuần đạt hơn 2.984 tỷ đồng, lãi trước thuế hơn 110 tỷ đồng, tăng lần lượt hơn 76% và gần 28% so với thực hiện năm 2022.

* SRF: Chiều ngày 31/3, CTCP Searefico tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Theo đó, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận 2022 của SRF đã đề ra đều không hoàn thành khi Công ty chỉ đạt 930 tỷ đồng doanh thu và lỗ sau thuế hơn 141 tỷ đồng. Do vậy, Công ty quyết định không chia cổ tức năm 2022.

* TDH: Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức, lãi ròng năm 2022 giảm, chỉ bằng gần 1/3 so với báo cáo tài chính tự lập. Cụ thể, lợi nhuận ròng năm 2022 của TDH sau kiểm toán chỉ còn 5 tỷ đồng, giảm 62% so với báo cáo tự lập của Công ty trước đó.

* SFI: Sáng 31/3, CTCP Đại lý Vận tải SAFI tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023. Theo đó, SFI dự kiến đạt 1.500 tỷ đồng doanh thu và 150 tỷ đồng lãi ròng, giảm lần lượt 13% và 29% so với thực hiện năm 2022.

* REE: Sáng 31/3, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của CTCP Cơ Điện Lạnh đã thông qua HĐQT nhiệm kỳ mới và kế hoạch kinh doanh năm 2023. HĐQT REE đã trình đại hội thông qua mức doanh thu và lợi nhuận ròng 2023 lần lượt 10.962 tỷ đồng và 2.700 tỷ đồng, tương ứng tăng 17% và 0,3% so với năm 2022.

Giao dịch cổ phiếu

* TKC: Từ 06-28/03/2023, ông Trần Văn Sỹ - Thành viên HĐQT CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ - đã bán thành công 1 triệu cổ phiếu đã đăng ký trước đó. Sau khi hoàn tất giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Sỹ tại TKC giảm từ 7,04% xuống còn 0,38%, tương đương 57.157 cổ phiếu, qua đó không còn là cổ đông lớn của Công ty.

* BSR: Mới đây, đại diện Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết sẽ thực hiện niêm yết cổ phiếu tại HOSE sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thời gian dự kiến vào quý III/2023.

* KBC: HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc vừa thông qua chuyển nhượng toàn bộ 1.091 tỷ đồng vốn góp, tương đương 100% vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc - Đà Nẵng. Thời gian hoàn thành chuyển nhượng là 29/3. Sau chuyển nhượng, Kinh Bắc - Đà Nẵng không còn là công ty con của KBC.

Thông tin cổ tức

* HPX: Ngày 23/03/2023, CTCP Đầu tư Hải Phát đã nhận được văn bản của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) nhắc nhở thực hiện các quy định về quản trị công ty năm 2022. Theo đó, HOSE yêu cầu Công ty giải trình lý do và phương án khắc phục liên quan đến việc chưa thực hiện trả cổ tức năm 2021 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên.

* CAP: CTCP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức cho cổ đông với tổng tỷ lệ 70%. Cụ thể, CAP dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 42% (tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu được nhận về 4.200 đồng) và 28% cổ tức bằng cổ phiếu. Thời gian chi trả dự kiến trong quý II/2023.