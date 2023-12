Trong tập 30, sóng gió đã thực sự ập đến với gia đình của đôi vợ chồng Hiền - Hoà. Theo đó, My - người yêu cũ của Hoà liên tục gọi điện cho Hoà đòi gặp mặt, nếu không sẽ đến gặp vợ của Hoà để nói hết chuyện cũ. Hoà mặc dù không muốn và tìm cách lảng tránh tình cũ nhưng vẫn không biết phải xử lý mọi việc như thế nào.

Thấy Hoà trốn tránh mình, My tìm đến tận trường mầm non để gặp Hiền. Tại đây, My nói với Hiền rằng Hoà và mình vẫn còn rất yêu thương nhau, Hoà chỉ sống với Hiền vì tình nghĩa chứ thực ra không còn tình cảm gì với vợ hết.

Thấy Hiền không tin, My nhắc đến cái máy ghi âm cũ mà Hoà rất nâng niu. My nói đó là kỷ vật tình yêu giữa 2 người, cô đã tặng cho Hoà trước khi đi du học. Lúc này, Hiền mới nhớ đến chiếc máy ghi âm mà chồng mình rất thích, thường hay lôi ra lôi vào ngắm nghía, lau chùi.

Không chỉ vậy, My còn xát muối thêm vào nỗi đau của Hiền khi nhắc đến chuyện 2 vợ chồng cô mãi đến giờ vẫn chưa có con. My nói đến ông trời còn không muốn ủng hộ nên mới để cho Hiền không thể nào sinh con được. My muốn Hiền buông tay, giải thoát để chồng có thể tìm được hạnh phúc thực sự.

Những lời nói của My như những vết dao cứa vào trái tim của Hiền. Về đến nhà, Hiền gặng hỏi chồng về lai lịch của chiếc máy ghi âm. Tuy nhiên, Hoà vẫn nói dối vợ rằng đó là chiếc máy anh tự mua chứ không phải được ai tặng. Thấy chồng nói dối, Hiền càng cảm thấy đau lòng. Đến khi cô nói thẳng ra chuyện My đến trường tìm mình và kể hết chuyện cũ, Hoà mới ngớ người. Tuy nhiên, Hoà vẫn tìm cách lảng tránh, không muốn nói với vợ về chuyện của My.

Về phần Lê, cô bị shop đối thủ chơi xấu, ăn cắp hình ảnh trong bộ sưu tập mà cô vừa thiết kế. Đang lúc bực bội, Lê nhận được tin nhắn từ Hoài - người đàn ông cô đang thích thầm rủ đi chơi đâu đó cho khuây khoả.

Lê không ngờ người đàn ông làm xây dựng, trông có vẻ khô khan như thế hoá ra cũng là một người lãng mạn, đa sầu đa cảm. Điều này khiến cô càng cảm thấy hứng thú với Hoài hơn. Hoài đưa Lê đến một nơi chỉ có 2 người, cùng nhau ngắm mặt trời lặn. Lúc này, anh định nắm tay Lê nhưng lại rụt lại vì không dám. Lê cũng cảm nhận được tình cảm từ phía người đàn ông này dành cho mình.

Sau khi đưa Lê về nhà, Hoài tặng cô một bó hoa salem trắng. Lê rất ngạc nhiên vì Hoài lại biết loài hoa cô thích. Hoài rất tinh tế khi nhận ra trong các bức tranh và các mẫu thiết kế của cô đều có bóng dáng loài hoa này. Thấy Hoài quan tâm tới mình từ cả những điều nhỏ nhặt như vậy, Lê càng thêm hạnh phúc.

Trong khi đó, Bình quyết định nộp đơn xin nghỉ việc để giải quyết chuyện gia đình. Sếp Mộc Lan muốn Bình suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Thấy Bình cương quyết, cô đưa cho anh 1 tờ giấy ghi địa chỉ và nói anh hãy đi tìm gặp vợ con mình đi.

Bình đi theo địa chỉ mà Mộc Lan đưa thì thấy vợ và con mình đang lên xe của một người đàn ông giàu có. Nhìn Kỳ có vẻ rất vui sướng, hạnh phúc với cuộc sống giàu sang hiện tại. Hình ảnh này khiến cho Bình đau đớn bởi từ trước đến nay, anh luôn coi vợ con là lẽ sống của cuộc đời mình. Nhìn vợ con hạnh phúc bên người đàn ông khác có điều kiện hơn càng khiến Bình tủi nhục, uất ức.

Tuy nhiên, cuộc sống hạnh phúc của Kỳ chẳng kéo dài bao lâu. Những hình ảnh hé lộ trong tập 31 cho thấy, người đàn ông đại gia đã “trở mặt”, không còn đối xử tốt, chiều chuộng mẹ con Kỳ. Hắn ta giam lỏng 3 mẹ con ở trong một ngôi biệt thự để thỉnh thoảng lui tới. 2 đứa con của Kỳ muốn được ra ngoài chơi nhưng Kỳ cũng không dám cho vì sợ người tình của mình tức giận.

Bên cạnh đó, hắn ta cũng thường xuyên nạt nộ, quát tháo với mẹ con Kỳ khiến 2 đứa trẻ càng thêm phần sợ hãi.

Tam xuất hiện trở lại, đoàn tụ với nhóm Chuối Hột. Vì chuyện gia đình, Hoà đành phải nhờ đến sự trợ giúp của nhóm bạn thân.

Hưng - con trai của Nguyệt đã có bạn gái và dẫn tới nhà chơi. Tuy nhiên, Nguyệt lại nói thẳng với con rằng không muốn con trai yêu đương sớm như vậy. Thái độ của mẹ khiến cậu trai giận dỗi, tỏ ý không hài lòng với mẹ.

Kỳ liệu đã hối hận khi lựa chọn sống bên người tình mới giàu có? Hoà phải làm thế nào để xoa dịu vợ mình? Đón xem các tập tiếp theo bộ phim “Chúng ta phải hạnh phúc”, phát sóng lúc 21h thứ Hai - thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1.

Bích Đào