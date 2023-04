Trong những năm gần đây, các vấn nạn về giao thông đã và đang có sự thay đổi tích cực. Trong đó, phải kể đến số vụ tai nạn giao thông giảm đều theo từng năm (quý I/2023 giảm 428 vụ, tương đương 15,43% so với cùng kỳ năm 2022); “xóa sổ” 36 điểm ùn tắc giao thông vào khung giờ cao điểm tại Hà Nội... Đây là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, các bộ, ngành địa phương trong việc đồng bộ giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông.

Giao thông hiện nay vẫn còn tồn đọng nhiều vấn đề. Ảnh: Sưu tầm

Tuy nhiên, tình hình giao thông nói chung vẫn tồn tại nhiều vấn đề do lượng phương tiện tăng nhanh; các công trình xây dựng đang triển khai hoặc chậm tiến độ cũng khiến giao thông bị ảnh hưởng. Cùng với đó, ý thức của nhiều người đi đường còn chưa cao. Dù đã có chế tài xử phạt nhưng vẫn chưa thể chấm dứt các tình trạng như: đi lấn làn/sai làn, chở hàng cồng kềnh, phóng nhanh, lạng lách, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông…

Ngoài các chế tài xử phạt nghiêm khắc, việc tuyên truyền về an toàn giao thông cho người tham gia giao thông cũng cần đẩy mạnh hơn nữa.

Vì thế, chương trình “Sáng kiến an toàn giao thông” 2023 tiếp tục được tổ chức trên quy mô toàn quốc, với sự đồng hành của nhà tài trợ chính - Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, cùng sự phối hợp của Cục Cảnh sát giao thông và Báo điện tử Dân Trí.

Chương trình năm nay được triển khai từ tháng 4 đến tháng 9/2023 với các hoạt động nổi bật như: Talkshow giữa các chuyên gia trong lĩnh vực giao thông vận tải và cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông. Ban tổ chức kỳ vọng sẽ thu hút được nhiều ý tưởng, sản phẩm sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin ở 2 hạng mục: Sáng kiến về An toàn giao thông và Giải pháp công nghệ An toàn giao thông với 3 chủ đề chính: Giảm thiểu ùn tắc giao thông; Phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông; Nâng cao, chấp hành kỷ cương pháp luật về an toàn giao thông.

Đại diện Toyota Việt Nam, ông Keisuke Tokunaga chia sẻ: “Tại cuộc thi năm 2022, chúng tôi rất ấn tượng khi có nhiều ý tưởng thiết thực đến từ đông đảo người tham gia, đặc biệt là thế hệ trẻ. Năm nay chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng chương trình và hi vọng chương trình sẽ tiếp tục thu hút được sự tham gia của cộng đồng và phát hiện thêm nhiều sáng kiến mới.”

Ông Keisuke Tokunaga - Giám đốc khối Bán hàng và Dịch vụ Toyota Việt Nam chia sẻ tại Lễ phát động Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam năm 2023

Năm 2022, “Sáng kiến an toàn giao thông” đã thu hút đông đảo sự quan tâm và tham gia dự thi với những ý tưởng mới, sản phẩm sáng tạo, ứng dụng công nghệ giải quyết thực trạng bất cập về giao thông đường bộ tại Việt Nam. Sau 4 tháng triển khai, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 205 tác phẩm dự thi.

Chương trình cũng đã thu hút được sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ với nhiều ý tưởng thiết thực đang có kế hoạch áp dụng tại Hà Nội và Bắc Ninh như: Hệ thống hỗ trợ điều chỉnh thời gian đèn tín hiệu giao thông, Hệ thống phát hiện và cảnh báo giao thông thông minh (thông báo sớm ùn tắc khu vực lân cận và tai nạn giao thông), Ứng dụng nguyên lý đèn giao thông trong quản trị giao thông hiệu quả tại Việt Nam áp dụng vào xây dựng mô hình “Tỉnh An toàn giao thông”.

Chương trình “Sáng kiến An toàn giao thông” còn là sân chơi kết hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông để người tham gia giao thông hiểu rằng việc chấp hành giao thông cũng có lợi cho chính mình. Từ đó, chuyển biến hành vi, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn và văn minh.

Toyota đang trong quá trình chuyển đổi thành công ty cung cấp giải pháp di chuyển, với mong muốn mang đến sự tự do di chuyển cho tất cả mọi người, đồng thời giảm thiểu những tác động của ngành công nghiệp ô tô, trong đó có tai nạn giao thông. Vì vậy, an toàn giao thông là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa được Toyota chú trọng thực hiện, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam. Chương trình “Sáng kiến An toàn giao thông”, “Toyota cùng em học An toàn giao thông”, “Người bạn đường”, phát sóng thông điệp về an toàn giao thông trên kênh VOV giao thông,... là minh chứng cho những nỗ lực của hãng xe Nhật trong hành trình “trở thành công dân tốt” trong cộng đồng sở tại.

Doãn Phong