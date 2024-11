Ngày 19/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập với chương trình nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng và biểu diễn bởi chính các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh.

Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ mừng sinh nhật tuổi 20. Ảnh: HTGD Lý Thái Tổ

Ông Nguyễn Hữu Độ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo TCT VINACONEX và các thế hệ lãnh đạo các trường thuộc Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ. Ảnh: HTGD Lý Thái Tổ

Tập thể GV, HS các cấp, PHHS, Chi và dàn nhạc giao hưởng Việt Nam biểu diễn. Ảnh: HTGD Lý Thái Tổ

Trước đó, chương trình Hội giảng được các thầy cô giáo tham gia sôi nổi.

Giáo viên trường Mầm non Lý Thái Tổ tham gia hội giảng. Ảnh: HTGD Lý Thái Tổ

Cô trò trường Tiểu học trong tiết dạy trải nghiệm. Ảnh: HTGD Lý Thái Tổ

Cuộc thi sáng tác “Lý Thái Tổ trong tôi là…” nhận được 60 tác phẩm viết và 90 tác phẩm tranh vẽ, thể hiện tình yêu, niềm tự hào, sự gắn kết đối với hệ thống.

Trao giải cho các tác giả tham gia cuộc thi sáng tác “Lý Thái Tổ trong tôi là…”. Ảnh: HTGD Lý Thái Tổ

Hội thi tài năng “Ly Thai To in my heart” thu hút 18 tiết mục ở nhiều thể loại: Múa, nhảy hiện đại; Hát có phụ họa; Nhạc kịch-Sân khấu hóa; Biểu diễn nhạc cụ…

Chillband Trường THCS-THPT Lý Thái Tổ biểu diễn tại sự kiện. Ảnh: HTGD Lý Thái Tổ

Với chủ đề “Change for Success”, cán bộ, giáo viên, nhân viên Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ đã tham gia chuỗi hoạt động giao lưu, kết nối.

Hoạt động Team Building gắn kết tập thể. Ảnh: HTGD Lý Thái Tổ

Ngày hội Sports Day ở Hệ thống GD Lý Thái Tổ. Ảnh: HTGD Lý Thái Tổ

Ngọc Minh