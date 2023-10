Chuyến bay EZY8054 của easyJet dự kiến ​​khởi hành từ Tenerife đến London Gatwick vào tối 155/10, nhưng đã bị hoãn lại vài giờ trước khi bị hủy sau đó.

Aaran Gedhu, một hành khách trên máy bay, nói với CNN Travel rằng chuyến bay đã gặp sự cố trước khi khởi hành khi tất cả hành khách phải chuyển sang một máy bay nhỏ hơn và một số người đã bị từ chối lên máy bay do không đủ chỗ.

Hành khách phải chờ đợi trong suốt hai tiếng, sau đó phải tiếp tục đợi trên mặt đất hơn một giờ để hành lý được dỡ xuống do máy bay quá cân.

Gedhu cho biết, khi sự chậm trễ kéo dài, khiến bầu không khí trên chuyến bay đông đúc trở nên “vô cùng căng thẳng”.

“Các máy bay của EasyJet về cơ bản là không thoải mái khi chỉ có một chỗ ngồi cơ bản với chỗ để chân vừa phải. Vì thế mọi người đều rất căng thẳng”, anh nói.

Gedhu nhớ lại: “Sau đó, phi công lại tiếp tục thông báo là phải 20 phút nữa mới khởi hành. Và đó là lúc xảy ra với việc đại tiện”.

Gedhu cho biết anh đang ngồi ở giữa máy bay nhưng nhìn thấy “hai hành khách” vào nhà vệ sinh phía trước máy bay. Sau đó, có người nói rằng ai đó đã đại tiện trên sàn nhà vệ sinh. Một mùi khó chịu bốc ra ngay sau đó.

Gedhu cho biết không ai mong xảy ra tình huống này, nhưng hầu hết đều tin rằng vụ việc là một “tai nạn”.

“Mọi người đều lịch sự với nhau. Không hề có xô xát giữa các hành khách”, ông nói.

“Đó chỉ là một trải nghiệm rất khó chịu. Rõ ràng, máy bay đang ở trong tình trạng mất vệ sinh. Vì vậy, họ phải thuê những người dọn dẹp bên ngoài từ sân bay tới để làm sạch nó”, nhân chứng kể lại.

Theo Gedhu, hành khách vẫn ngồi yên tại chỗ trong quá trình dọn dẹp. Sau đó, cơ trưởng đột ngột thông báo rằng tất cả sẽ phải xuống máy bay.

Phải mất 30 phút tiếp thep tất cả hành khách mới xuống hết khỏi máy bay. Họ được đưa tới một khách sạn cách sân bay khoảng 45 phút lái xe, ngủ qua đêm trước khi lên chuyến bay “cứu hộ” theo lịch trình đặc biệt vào ngày hôm sau.

EasyJet xác nhận sự chậm trễ ban đầu trên chuyến bay EZY8054 vào ngày 15/10 xảy ra vì “lý do an toàn”.

“Một số hành lý đã được dỡ bỏ để mang lên chuyến bay tiếp theo vì lý do an toàn, do máy bay quá tải”, hãng này cho biết trong một tuyên bố.

“Chuyến bay sau đó đã bị trì hoãn qua đêm do máy bay cần được vệ sinh thêm. Chúng tôi đã cung cấp chỗ ở tại khách sạn cho tất cả khách hàng, tuy nhiên vì lượng phòng trống của khách sạn gần đó có hạn nên chúng tôi cũng thông báo với bất kỳ khách hàng nào đã đặt phòng riêng rằng họ sẽ được hoàn tiền. Sự an toàn và phúc lợi của khách hàng và phi hành đoàn là ưu tiên cao nhất của easyJet và mặc dù điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi nhưng chúng tôi muốn xin lỗi khách hàng vì sự bất tiện đã gây ra", tuyên bố nêu rõ.

Vào tháng 9, một chuyến bay của Delta Air Lines từ Atlanta đến Barcelona cũng đã buộc phải quay đầu sau khi một hành khách bị tiêu chảy. Đầu tháng đó, Air Canada đã đưa ra lời xin lỗi sau khi hai hành khách được yêu cầu ngồi ở những ghế chưa được vệ sinh sạch sẽ sau khi bị nôn mửa trong chuyến bay trước đó.

