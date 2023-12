Bermuda

Theo Dailymail đưa tin, có 255 hành khách và 13 phi hành đoàn có mặt trên chuyến bay được thuê để phục vụ du khách sau khi hoàn thành chuyến du ngoạn trên biển của P&O Caribbean.

Khoảng 2 tiếng rưỡi sau khi chuyến bay Maleth Aero 1975 cất cánh từ Barbados hướng đến Manchester (Anh), chiếc Airbus A300-200 đã gặp phải nhiễu động nghiêm trọng khi bay ở độ cao gần 12 km, khiến cơ trưởng phải đưa máy bay chuyến hướng đến sân bay quốc tế LF Wade của Bermuda, hạ cánh sau 5 giờ cất cánh.

Sau khi máy bay hạ cánh, 11 hành khách đã được đưa tới bệnh viện. Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của hành khách. 13 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay không ai bị thương.

Hình ảnh trên chuyến bay Maleth Aero 1975 gặp nhiễu động nghiêm trọng.

Owen Darrell, quyền Bộ trưởng An ninh Quốc gia Bermuda, cho biết: “Chúng tôi nhận thức được tình hình và đang làm việc để đảm bảo an toàn cho tất cả những người liên quan. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự phản ứng nhanh chóng của tất cả nhân viên dịch vụ khẩn cấp, những người đã đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn”.

Người phát ngôn của P&O cho biết, chuyến bay từ Barbados đến Manchester đã được chuyển hướng đến Bermuda vào sáng sớm ngày 25/12 sau tình trạng hỗn loạn.

“Sau khi tìm hiểu tất cả các lựa chọn bay và do thời gian hoạt động của sân bay, hành khách sẽ được bố trí ở khách sạn hôm 25/12. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự gián đoạn này đối với hành trình của họ sau kỳ nghỉ và chúng tôi đang làm việc với hãng hàng không và khách sạn để chăm sóc họ và đảm bảo hành khách được về nhà sớm nhất có thể vào ngày mai”.

Một số khách hàng của P&O Cruises đã bày tỏ sự lo ngại khi biết rằng một phần của chương trình bay giữa Vương quốc Anh và Barbados sẽ thuộc về hãng hàng không thuê chuyến của Malta, Maleth Aero. Theo The Independent, hành khách dự kiến ​​sẽ bay trên Virgin Atlantic, British Airways hoặc TUI Airways Limited. Tuy nhiên, hãng hàng không Maleth Aero đáp ứng mọi tiêu chuẩn an toàn của Liên minh Châu Âu.