Thông tin từ Cục An toàn thực phẩm chiều 16/8, qua công tác hậu kiểm, đơn vị này phát hiện trên mạng xã hội xuất hiện quảng cáo sản phẩm Tiểu đường Bà Sáu có sử dụng hình ảnh Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo giả mạo.

Hình ảnh hai loại giấy bị giả mạo. Nguồn: Cục An toàn thực phẩm

Cục An toàn thực phẩm khẳng định không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 7335/2020/ĐKSP ngày 7/8/2020 và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 3735/2020/XNQC-ATTP ngày 20/11/2020 cho sản phẩm Tiểu đường Bà Sáu của Nhà thuốc Bà Sáu (địa chỉ: Số 9B tổ 9, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội).

Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm cũng cho biết đã chuyển thông tin vụ việc đến Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an thành phố Hà Nội.

Trong thời gian các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, để bảo đảm an toàn sức khỏe, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm Tiểu đường Bà Sáu có thông tin theo Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo giả mạo.

"Trường hợp phát hiện sản phẩm có thông tin trên, thông báo ngay cho cơ quan chức năng của địa phương để xử lý theo quy định", Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo.