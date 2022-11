Chuyển đổi bến xe Miền Đông chưa hợp lý tạo cơ hội cho bến cóc, xe dù hoạt động

Thượng tá Tạ Thị Hồng Minh, Phó trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền và điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cho biết, khi có hiện tượng bảo kê, lực lượng công an bằng các nghiệp vụ phát hiện ra, bên cạnh đó nhận qua tin báo tố giác của người dân. “Tôi khẳng định, tất cả các tin nhắn hay tin báo tố giác liên quan đến cò mồi, bảo kê... các lực lượng chức năng của Bộ Công an như cảnh sát hình sự sẽ nắm bắt, xác minh, làm rõ để đảm bảo các hiện tượng đó được xử lý theo pháp luật”, Thượng tá Tạ Thị Hồng Minh nói.