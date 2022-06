Chuyển hồ sơ vụ cô giáo đánh bầm tím bé 4 tuổi sang cơ quan điều tra

Liên quan đến vụ việc giáo viên tại nhóm trẻ Nụ Cười Hồng (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) đánh bầm tím bé gái 4 tuổi khi sinh hoạt tại đây, cơ quan chức năng vừa có biện pháp xử lý.

Nhóm trẻ Nụ Cười Hồng bị đình chỉ hoạt động - Ảnh: CTV

Ông Tôn Quang Vinh – Chủ tịch UBND phường Bình Chuẩn cho biết, sau khi nắm bắt được thông tin về vụ việc này, UBND phường đã chỉ đạo công an phường xác minh, làm việc với những người liên quan.

Để phục vụ cho việc xác minh, UBND phường Bình Chuẩn đã quyết định đình chỉ hoạt động cơ sở này. Bên cạnh đó, Công an phường cũng chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an TP Thuận An để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, vào chiều tối 21/6, sau khi đón con gái 4 tuổi tại nhóm trẻ Nụ Cười Hồng (đường Bình Chuẩn 63, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An) về nhà, chị Nguyễn Thị Thanh (40 tuổi, quê Nghệ An) phát hiện hai đùi, mông của con bị bầm tím, có biểu hiện hoảng sợ và quấy khóc.

Sau đó, chị Thanh đã liên hệ với cô giáo chủ nhóm trẻ. Theo lời chị Thanh, cô này xác nhận mình là người đã đánh bé T, lý do được cho là bé đi vệ sinh trong quần, cô đánh để “dạy dỗ”.

Bức xúc trước việc này, chị Thanh đã đến cơ quan công an tố giác hành vi bạo hành, đồng thời đưa bé đến bệnh viện để khám sức khỏe.

Làm việc với cơ quan công an, cô giáo Nguyễn Thị Ny Len (chủ nhóm trẻ Nụ Cười Hồng, người bị tố đánh bé) thừa nhận không kiềm chế được hành vi do bé đi vệ sinh trong quần, do bực tức nên cô giáo này đã đánh bé bầm tím cơ thể.

Xuân An