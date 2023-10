XEM CLIP:

Liên quan đến vụ hai nữ công nhân môi trường bị bắn tại Quảng Ngãi, sáng 7/10, bác sĩ Nguyễn Quang - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng cho biết, sức khỏe hai bệnh nhân đã ổn định, dự kiến xuất viện vào đầu tuần tới.

Bác sĩ Quang thông tin, chị Khải và chị Lưu đều bị đạn xuyên thấu cơ, rất may không ảnh hưởng đến thần kinh và mạch máu. Viên đạn xuyên sâu vào vùng trong đùi khoảng 15cm.

Trắng đêm theo chân đối tượng

Thông tin từ Công an Quảng Ngãi, ngay sau khi nắm thông tin vụ nổ súng bắn vào hai nữ công nhân môi trường, xác định vụ việc có tính rất nguy hiểm, côn đồ, manh động, Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh đã giao lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an TP Quảng Ngãi phối hợp, tập trung lực lượng sớm truy bắt bằng được nghi phạm.

Trần Viết Đông tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA.

Qua truy xét, chân tướng 2 nghi phạm sớm được xác định, khoanh vùng. Nhiều tổ công tác được lập, tập trung truy tìm từ nơi thường trú (xã Tam Thái, huyện Phú Ninh và thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), đến nơi tạm trú (thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi), các hướng di chuyển, địa điểm trốn chạy của nhóm này...

Tại các nơi xác minh, chân tướng được nhận dạng trùng khớp với hai nghi phạm gây án là Nguyễn Đức Nga (23 tuổi, quê xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tạm trú thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) và Trần Viết Đông (24 tuổi, quê thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tạm trú huyện Tư Nghĩa).

Nguyễn Đức Nga là người hỗ trợ Đông đánh 2 nữ lao công. Ảnh: CA.

Tại nơi tạm trú, lực lượng chức năng thu giữ được khẩu súng chúng sử dụng. Trắng đêm theo chân đối tượng, đến 7h sáng 6/10, hai nghi phạm khi đang trên đường chạy trốn đã sa lưới lực lượng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh và công an địa phương) tại xã Ba Tô (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi).

Cả hai chưa có tiền án tiền sự, không nghiện ma túy nhưng nghiện game, vừa từ quê Quảng Nam vào tỉnh Quảng Ngãi.

Bắn người chỉ vì nhắc nhở nẹt pô

Thông tin ban đầu, Trần Viết Đông là người dùng súng bắn 5 phát đạn vào đùi và chân chị Võ Thị Lưu (42 tuổi) và chị Lê Thị Minh Khải (35 tuổi). Nguyễn Đức Nga là người tham gia giúp sức, thực hiện hành vi đánh hai lao công trên.

Lực lượng chức năng khám nghiệm phòng trọ của hai nghi phạm. Ảnh: CA.

Các nghi phạm khai, lúc 0h ngày 5/10, hai người này chạy xe trên đường Phạm Văn Đồng, đến quán Dê Nhựt đã nẹt pô gây ồn ào. Lúc này, hai nữ công nhân môi trường có lên tiếng nhắc nhở. Đông và Khải quay lại chửi hai người này rồi bỏ đi.

Đông về phòng trọ tại thị trấn La Hà lấy súng hoa cải. Khoảng 1 giờ sau, hai nghi phạm đèo nhau quay lại tìm chị Lưu và chị Khải để trả thù.

Gây án xong, Đông và Khải giấu súng tại phòng trọ rồi bỏ trốn. Ngay trong ngày 5/10, hai nghi phạm di chuyển lên huyện miền núi Ba Tơ bằng xe máy.

Khẩu súng Đông dùng bắn hai nữ công nhân môi trường. Ảnh: CA.

Đến xã Ba Tô (huyện Ba Tơ), hai nghi phạm ngủ trong rừng. Sáng 6/10, cả hai dùng xe máy để di chuyển sang tỉnh Kon Tum thì bị công an bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, để bắt giữ nhanh chóng hai nghi phạm một phần nhờ trí nhớ của hai nữ lao công. Chị Lưu và chị Khải nhớ chính xác từ biển số xe, loại xe, màu xe đến nhận dạng và quần áo của hai nghi phạm.

Các vật dụng được lực lượng chức năng tìm thấy tại phòng hai nghi phạm. Ảnh: CA.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đến kiểm tra phòng trọ (tổ dân phố 3, thị trấn La Hà), nơi hai nghi phạm thuê để ở, phát hiện nhiều vật dụng nghi là súng các loại, bình bơm hơi, rựa, máy tính, máy in màu…

Ông T. (chủ phòng trọ) cho biết, Đông và Nga thuê trọ chỉ ở vào ban đêm, ít giao lưu, trò chuyện với người cùng dãy.