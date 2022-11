Clip tổ tuần tra đặc biệt 171 truy đuổi nhóm nam nữ sử dụng ma túy

Công an phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương sáng nay (4/11) cho biết, đơn vị này đang củng cố hồ sơ để xử lý với 4 nam thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy, có dấu hiệu chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào 2h sáng nay, Tổ tuần tra đặc biệt 171 của Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Phú Lợi thì phát hiện một chiếc ô tô 5 chỗ có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng tài xế không chấp hành, mà tăng ga bỏ chạy tốc độ cao trên đường. Lúc này, lực lượng chức năng phải tiến hành truy đuổi hàng chục km trên nhiều tuyến đường mới dừng được chiếc xe.

4 nam nữ thanh niên bị lực lượng 171 xử lý - Ảnh: T.H

Tại thời điểm tra, trên xe có 4 nam nữ thanh niên có biểu hiện bất thường, nghi sử dụng chất kích thích. Tổ tuần tra đã bàn giao 4 người này cho Công an phường Phú Lợi để xử lý.

Qua test nhanh, cả 4 nam nữ thanh niên đều dương tính với ma túy.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tổ tuần tra đặc biệt 171 do Công an tỉnh Bình Dương thành lập vào ngày 31/10, gồm 5 tổ thuộc Công an tỉnh và mỗi huyện, thị, TP thành lập ít nhất một tổ với nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, phối hợp với công an các địa phương nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm đường phố, các trường hợp thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng.