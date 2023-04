Theo thông tin từ hội đồng bình chọn Asian Telecom Awards 2023, CMC Telecom đã nhận được 2 đề cử giải thưởng là Cloud sáng tạo của năm (Cloud Initiative of the Year) và Công ty hạ tầng sáng tạo của năm (Infrastructure Initiative of the Year). Đại diện CMC Telecom cho biết doanh nghiệp đã phải vượt qua nhiều tiêu chí của Ban tổ chức đề ra về tính minh bạch, hiệu quả kinh doanh; hoạt động nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo; chất lượng và an toàn theo các tiêu chuẩn quốc tế.

CMC Telecom được đề cử 2 giải thưởng của Asian Telecom Awards 2023

Công ty hạ tầng sáng tạo của năm là giải thưởng ghi nhận những giải pháp hạ tầng số đạt tiêu chuẩn quốc tế cao cấp của các nhà cung cấp trong khu vực châu Á. Một trong những yếu tố quan trọng giúp CMC Telecom lọt vào danh sách đề cử cho giải thưởng này chính là Data Center (DC) Tân Thuận. Đây là trung tâm dữ liệu thế hệ mới đầu tiên ở Việt Nam có chứng chỉ Uptime Tier III cho cả thiết kế và xây dựng. CMC Cloud của CMC Telecom cũng được đề cử giải thưởng Cloud sáng tạo của năm nhờ năng lực kết nối trực tiếp và quản trị đồng thời 3 dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu thế giới là Google Cloud, Microsoft Azure và Amazon Web Service.

Các hạng mục của hệ thống giải Asian Telecom Awards có 3 nhóm giải gồm nhóm các nhà cung cấp dịch vụ Carrier xuất sắc (Carrier Awards), nhóm giải về Sáng tạo (Initiative Of The Year) và nhà lãnh đạo xuất sắc (CEO Of The Year). Trong hệ thống giải thưởng gồm 22 hạng mục của Asian Telecom Awards năm nay, Việt Nam có duy nhất một đại diện là CMC Telecom. Cả hai đề cử của CMC Telecom đều nằm trong nhóm vinh danh sự sáng tạo của các nhà cung cấp dịch vụ.

Việc chấm điểm cho vòng chung khảo sẽ được thực hiện bởi nhóm chuyên gia độc lập đến từ Big 4 là Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PwC nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và chuyên sâu trong việc xét chọn. Ban tổ chức cho biết, danh sách các đơn vị đạt giải Asian Telecom Asia Awards 2023 sẽ chính thức được công bố vào ngày 6/4 tới đây.

Hội đồng giám khảo đến từ Big4 của Asian Telecom Awards 2023

Asian Telecom Awards là giải thưởng về lĩnh vực viễn thông ghi nhận những thành tựu và sáng kiến đáng chú ý của các công ty viễn thông hàng đầu khu vực châu Á. Đây là giải thưởng được tổ chức hằng năm từ 2003 bởi Asian Mobile News - tổ chức chuyên về phân tích, đánh giá và bình chọn uy tín của châu Á.

Thúy Ngà