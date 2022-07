CMC Telecom giành 2 giải quốc tế về đơn vị hạ tầng số xuất sắc

Giải thưởng An ninh mạng về Trung tâm dữ liệu Việt Nam 2022

Trải qua các vòng đánh giá nghiêm ngặt, tạp chí IBM đã vinh danh Data Center (DC) Tân Thuận của Khối Hạ tầng số CMC Telecom với giải An ninh mạng về Trung tâm dữ liệu Việt Nam 2022 (Data Center Cyber Security Award Vietnam 2022) nhờ 2 yếu tố: hạ tầng và con người.

Về hạ tầng, Data Center (DC) Tân Thuận của CMC Telecom là trung tâm dữ liệu hàng đầu Việt Nam và khu vực APAC. Được Tập đoàn CMC “mạnh tay” đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động tháng 5/2022, CMC DC Tân Thuận được B-Barcelona Singapore thiết kế tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật khắt khe nhất cho một DC hiện đại như PCI DSS, TVRA (Threat Vulnerability & Risk Assessments), ISO 27001:2013/ ISO 9001:2015… và đặc biệt Data Center Tân Thuận là DC có chứng chỉ Uptime Tier III cho cả Thiết kế và Xây dựng.

Là trung tâm dữ liệu hiện đại hàng đầu, CMC DC Tân Thuận có khả năng kết nối và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho doanh nghiệp với hệ thống 1.200 tủ mạng (rack) công suất cao lên tới 20kw/rack trong khu vực rộng 10.000 m².

Bên cạnh hạ tầng an toàn, đội ngũ chuyên gia bảo mật trình độ cao của Khối Hạ tầng số cũng là nhân tố quan trọng. Là đơn vị chiến lược của Tập đoàn CMC trong lĩnh vực An ninh An toàn thông tin với kinh nghiệm gần 15 năm trên thị trường, các dịch vụ do CMC Cyber Security cung cấp đều mang tiêu chuẩn bảo mật quốc tế. CMC Cyber Security là thành viên của Hiệp hội các Nhà nghiên cứu mã độc Châu Á (Anti-Virus Asia Researchers Association - AVAR) và nằm trong nhóm các nhà sản xuất phần mềm diệt virus của Microsoft (Microsoft Virus Initiative - MVI) trên thế giới.

Thêm vào đó, giải pháp Phòng chống Mã độc và Quản trị Tập trung CMDD (CMC Malware Detection and Defence) của CMC Cyber Security đã vượt qua bài kiểm tra chứng chỉ Virus Bulletin 100 (VB100) với các chỉ số kiểm định tuyệt đối đều là 100%.

Cùng với giải thưởng An ninh mạng về Trung tâm dữ liệu Việt Nam 2022 , CMC Telecom là đơn vị duy nhất nhận giải thưởng danh giá Nhà cung cấp dịch vụ đám mây của năm 2022 (Cloud Service Provider of the Year Vietnam 2022) nhờ năng lực kết nối trực tiếp và quản trị đồng thời 03 dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu thế giới là Google Cloud, Microsoft Azure và Amazon Web Service.

Bên cạnh đó, CMC Cloud cũng là nền tảng đám mây “nòng cốt” trong chiến lược của Khối hạ tầng số CMC Telecom góp phần đưa Việt Nam thành một Digital Hub trung chuyển trong khu vực.

CMC Telecom được bình chọn là“Nhà cung cấp dịch vụ đám mây của năm 2022”

Khối Hạ tầng số của Tập đoàn CMC ra đời từ sự dịch chuyển khối hạ tầng viễn thông bao gồm CMC Telecom và Netnam sang khối hạ tầng số, tập trung vào kết nối băng rộng, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và an toàn, an ninh thông tin. Kết hợp với CMC Cyber Security, Khối hạ tầng số CMC mang đến cho khách hàng những dịch vụ chuyển đổi số với hạ tầng hiện đại và an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.

Bắt nhịp xu hướng kinh doanh trên thế giới với mô hình “Telco làm Security”, sự kết hợp giữa CMC Telecom và CMC Cyber Security trong khối Hạ tầng số sẽ mang lại cho khách hàng khối Tài chính Ngân hàng, các tập đoàn lớn cần hạ tầng kết nối mạnh mẽ, data center tiêu chuẩn, bảo mật và các doanh nghiệp SME cần những hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ cao cấp trên nền tảng điện toán đám mây với chi phí tối ưu.

