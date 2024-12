Sự kiện thực tiễn và đáp ứng theo nhu cầu của khách hàng

Trong quá trình triển khai cloud cho nhóm doanh nghiệp sản xuất, CMC Telecom nhận thấy thách thức lớn nhất mà các doanh nghiệp gặp phải là việc quản lý tài nguyên và kiểm soát chi phí sử dụng cloud. Ban đầu, việc thiếu quy trình rõ ràng dẫn đến việc sử dụng tài nguyên vượt mức, làm tăng chi phí vận hành; hơn nữa các rủi ro bảo mật cũng là mối lo ngại lớn, đặc biệt là việc kiểm soát truy cập và đảm bảo dữ liệu nhạy cảm không bị rò rỉ. Việc sử dụng cloud dành cho các doanh nghiệp sản xuất hiện nay còn có thể gặp khó khăn trong việc tích hợp dịch vụ cloud với hệ thống hiện tại, có thể gây tốn kém thời gian và chi phí để hệ thống có thể hoạt động suôn sẻ.

Chính vì vậy CMC Telecom đã lên kế hoạch tổ chức sự kiện Comprehensive SafeCloud với chủ đề #1: Bảo mật đa cấp độ trên hạ tầng cloud cho doanh nghiệp sản xuất để giúp các doanh nghiệp tìm hiểu, thảo luận và giải quyết tối đa những vấn đề họ đang gặp phải.

Đại diện các doanh nghiệp sản xuất tham dự sự kiện. Ảnh: CMC Telecom

Sự kiện được CMC Telecom tổ chức dựa trên sự nghiên cứu của các chuyên gia về cloud và bảo mật, cũng như những thắc mắc mà các doanh nghiệp liên tục gửi về trong quá trình sử dụng dịch vụ. CMC Telecom nhận thấy việc sử dụng hệ thống IT và OT (Operation Technology) là cần thiết cho các doanh nghiệp sản xuất trong quá trình vận hành nhưng việc áp dụng giải pháp bảo mật chưa thực sự được quan tâm dễ dẫn đến rủi ro an ninh mạng và các rủi ro trong quá trình sản xuất. Các doanh nghiệp sản xuất có cách thức vận hành và hoạt động tương đồng, nếu một trong các doanh nghiệp bị hacker tấn công thì nguy cơ tấn công sẽ xảy ra hàng loạt với các doanh nghiệp còn lại, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Khách mời tham quan DC Tân Thuận để hiểu hơn hệ thống công nghệ và năng lực vận hành của CMC Telecom. Ảnh: CMC Telecom

Trong sự kiện lần này, khách hàng của CMC Telecom được lắng nghe chia sẻ và thảo luận cùng 2 diễn giả. Ông Nguyễn Quang Thịnh - chuyên gia tư vấn CMC Cloud (CMC Telecom​) chia sẻ về việc xây dựng hệ thống ứng dụng trên hạ tầng CMC Cloud. Ông Nguyễn Quyết - Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn & Quản lý Dự án An toàn Thông tin (CMC Telecom) chia sẻ về những rủi ro an ninh mạng mà doanh nghiệp dễ gặp phải, chỉ ra 6 vấn đề lớn mà doanh nghiệp dễ mắc phải bao gồm: Mạng lưới công nghiệp (OT), Mã độc, Tấn công mạng, Lỗ hổng phần mềm, Nhân viên, Quy trình chính sách và đưa ra giải pháp bảo mật an ninh mạng cho ngành sản xuất.

Chuỗi sự kiện Comprehensive SafeCloud thiết kế riêng cho từng mô hình doanh nghiệp

Để đảm bảo việc tư vấn, chia sẻ, phân tích thật thấu đáo cho từng doanh nghiệp, CMC Telecom tổ chức chuỗi sự kiện với nhiều chủ đề, đáp ứng nhu cầu của từng nhóm doanh nghiệp, mỗi sự kiện tập trung đại diện khách hàng cùng lĩnh vực để có thể đi sâu và thảo luận về những khúc mắc của khách hàng một cách đầy đủ và chi tiết nhất.

Ông Nguyễn Quyết - Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn & Quản lý Dự án An toàn Thông tin (CMC Telecom) chia sẻ: “Trong quá trình chuyển đổi số hiện nay, vấn đề an toàn thông tin không chỉ là một lựa chọn, mà là điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp phát triển bền vững. Tại CMC Telecom, chúng tôi cung cấp những giải pháp bảo mật toàn diện, giúp doanh nghiệp yên tâm khi sử dụng dịch vụ Cloud, đồng thời bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa từ không gian mạng."

Việc phát triển chuỗi sự kiện Comprehensive Safe Cloud theo nhiều chủ đề là cơ hội để CMC Telecom được tư vấn và cung cấp các giải pháp tùy chỉnh phù hợp với từng doanh nghiệp, thắt chặt hơn mối quan hệ với khách hàng, lắng nghe những đóng góp, phản hồi của khách hàng để cải thiện và phát triển dịch vụ tốt hơn.

Comprehensive SafeCloud là chuỗi sự kiện do CMC Telecom chủ trì tổ chức với các khách hàng, đối tác thân thiết có nhu cầu chia sẻ và trao đổi kiến thức, thông tin về chuyển đổi số, cloud và security. Để sự kiện chất lượng và hiệu quả cao nhất, Comprehensive Safe Cloud của CMC Telecom tổ chức thành nhiều chủ đề, phù hợp với từng nhóm khách hàng trong cùng lĩnh vực. Khách hàng có thể tham dự các sự kiện tiếp theo với những chủ đề thiết thực, gắn liền với nhu cầu và mong muốn của doanh nghiệp.

Thúy Ngà