Với thỏa thuận hợp tác vừa được ký kết, CMC Telecom sẽ cung cấp các giải pháp CNTT-Viễn thông tiên tiến nhất như Trung tâm dữ liệu, Giải pháp kênh truyền Internet, Điện toán đám mây, An ninh An toàn thông tin, Managed Services, Dịch vụ giá trị gia tăng và các dịch vụ khác.

Sự kết hợp của hạ tầng số mạnh mẽ, sự hiểu biết sâu rộng về công nghệ của CMC Telecom với khả năng nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu và phát triển sản phẩm của ZSolution hứa hẹn tạo ra những giải pháp công nghệ ấn tượng, từ ứng dụng di động đến hệ thống quản lý doanh nghiệp toàn diện.

CMC Telecom và ZSolution ký kết hợp tác chiến lược

Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới thông qua hạ tầng, nền tảng điện toán đám mây trong nước của Chính phủ, hợp tác giữa CMC Telecom và ZSolution sẽ tận dụng được thế mạnh của cả hai bên, tiếp tục giúp ZSolution giữ vững vị thế của một công ty công nghệ hàng đầu trong việc cung cấp giải pháp tăng trưởng doanh thu bán hàng và quản trị doanh nghiệp toàn diện.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Lê Đăng Hoàng, Phó Giám đốc chi nhánh miền Bắc của CMC Telecom cho biết: “Trong công cuộc tiếp sức doanh nghiệp chuyển đổi số, CMC Telecom đã và đang tiên phong xây dựng nên những câu chuyên số hóa thành công trong nhiều lĩnh vực. Chúng tôi tin rằng việc hợp tác sẽ giúp ZSolution nhanh chóng làm chủ công nghệ để cung cấp các dịch vụ số hiện đại, thông minh hơn cho khách hàng”.

Ông Lê Đăng Hoàng, Phó Giám đốc chi nhánh miền Bắc của CMC Telecom chia sẻ tại lễ ký kết

Ông Trần Quang Châu - Giám đốc điều hành ZSolution cũng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác của hai bên, ông nhận định: “Trên tinh thần hợp tác cùng phát triển và tận dụng sức mạnh riêng của mỗi bên, trong thời gian gần đây, ZSolution và CMC Telecom đã tiến hành các cuộc đối thoại sơ bộ và nhận thấy rằng hai bên có nhiều điểm chung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong hành trình chung đến thành công.

ZSolution có niềm tin mạnh mẽ rằng mối quan hệ hợp tác được thiết lập hôm nay là một bước quan trọng để ZSolution phát triển trong tương lai. Tại đây, mỗi bên sẽ tận dụng tối đa các lợi thế cốt lõi của mình và cùng hướng mọi nỗ lực để đạt được thành công lớn. Hy vọng rằng trong tương lai, sản phẩm của CMC Telecom sẽ luôn xuất hiện trong các dự án và giải pháp do ZSolution thực hiện, đồng thời ZSolution sẽ hợp tác và phát triển các dự án cùng với CMC Telecom”.

Ông Trần Quang Châu, Giám đốc điều hành ZSolution chia sẻ tại lễ ký kết

CMC Telecom là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Công nghệ CMC và là doanh nghiệp hạ tầng viễn thông duy nhất của Việt Nam có cổ đông nước ngoài, tập đoàn TIME dotCom, tập đoàn viễn thông Top2 Malaysia. Sau 15 năm thành lập, CMC Telecom đã thành công chuyển mình từ một công ty viễn thông cung cấp dịch vụ truyền dẫn cơ bản tiến tới nhà cung cấp dịch vụ hội tụ CSP (Converged services provider), đem lại giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp từ hạ tầng đến giải pháp chuyển đổi số.

CMC Telecom hiện đang sở hữu tuyến cáp đường trục xuyên Việt (Cross Vietnam Cable System - CVCS) có tổng chiều dài hơn 2.500 km kết nối trực tiếp đến các Hyperscale trên thế giới. Công ty cũng đã đầu tư xây dựng hệ sinh thái 3 Data Center tại Hà Nội và TP.HCM với tổng quy mô lên đến 3.000 racks, đặc biệt là CMC DC Tân Thuận, DC hiện đại và an toàn nhất tại Việt Nam. Nền tảng điện toán đám mây “make in Vietnam” CMC Cloud do CMC Telecom nghiên cứu, phát triển từ năm 2017 đang chiếm vị trí số 1 về thị phần Cloud nội địa. Những nền tảng vững chắc này cho phép CMC Telecom đáp ứng được những yêu cầu và nhiệm vụ quan trọng trong việc chuyển đổi số toàn diện của ZSolution. Đồng thời có thể vận dụng thế mạnh của hai bên để tạo ra các giải pháp tùy chỉnh, tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa hoạt động cho các doanh nghiệp.

Lễ ký kết được diễn ra tại trụ sở của CMC Telecom - CMC Tower

Trong khi đó, ZSolution được biết đến là một công ty công nghệ tại Việt Nam, chuyên tập trung vào các giải pháp tăng trưởng doanh thu bán hàng và quản trị toàn diện, giúp doanh nghiệp tích hợp các chức năng quan trọng như phân tích và quản lý thông tin khách hàng, quản lý hồ sơ khách hàng, bán hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng, tiếp thị,... vào một hệ thống tập trung trực tuyến, giúp các doanh nghiệp có thể quản lý toàn diện doanh nghiệp của mình; linh động với việc quản lý online, mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị di động; với các báo cáo trực quan, tức thì và chính xác; từ đó tiết kiệm chi phí vận hành, quản lý và gia tăng hiệu quả kinh doanh, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững hơn.

Có thể kể đến một vài thành tựu tiêu biểu của ZSolution như: Giải thưởng Sao Khuê 2023 cho giải pháp xuất sắc ngành phần mềm và CNTT, được tài trợ 300.000 USD từ Quỹ Microsoft for Startups Founders Hub, Top 8 công ty cung cấp giải pháp CRM tốt nhất năm 2022 theo bình chọn của Nextrans,...

Thúy Ngà