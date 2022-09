CMC Telecom vào Top 10 nhà cung cấp giải pháp hạ tầng số hàng đầu APAC 2022

CMC Telecom vinh dự được APAC CIO Outlook - Tạp chí Công nghệ hàng đầu của Mỹ, bình chọn và xếp hạng trong Top 10 nhà cung cấp giải pháp hạ tầng số hàng đầu APAC 2022 - Top 10 Digital Infrastructure Solution Providers in APAC 2022, ghi nhận về tiềm lực cung cấp dịch vụ chuyển đổi số với hạ tầng số hiện đại và an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế.

APAC CIO Outlook là ấn phẩm công nghệ thông tin uy tín dành riêng cho các chuyên gia công nghệ thông tin cao cấp, các nhà cung cấp giải pháp công nghệ thông tin, cộng đồng doanh nghiệp viễn thông hàng đầu trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tạp chí này xuất bản từ trung tâm công nghệ Silicon Valley (Mỹ) và hiện diện tại tất cả các nước lớn trong khu vực. Hàng năm, APAC CIO Outlook công bố danh sách Top 10 nhà cung cấp giải pháp hạ tầng số hàng đầu nhằm vinh danh các doanh nghiệp cung cấp giải pháp về hạ tầng số tiêu chuẩn cao cấp nhất, mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng chuyển đổi số đang cần hạ tầng kết nối mạnh mẽ, data center tiêu chuẩn và bảo mật.

Giải thưởng Top 10 nhà cung cấp giải pháp hạ tầng số hàng đầu APAC 2022

Giải thưởng này tập trung ghi nhận những giải pháp hạ tầng số đạt tiêu chuẩn quốc tế cao cấp của các nhà cung cấp trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Do đó, phần lớn các doanh nghiệp có tên trong danh sách những năm qua đều là các doanh nghiệp công nghệ tên tuổi, CMC Telecom là một trong số ít doanh nghiệp được APAC CIO Outlook vinh danh tại giải thưởng này.

Một trong những yếu tố giúp CMC Telecom lọt Top 10 nhà cung cấp giải pháp hạ tầng số hàng đầu APAC 2022 là Data Center Tân Thuận - DC an toàn và hiện đại. Được Tập đoàn CMC “mạnh tay” đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động từ tháng 5/2022, DC Tân Thuận được B-Barcelona Singapore thiết kế tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật khắt khe cho một DC hiện đại như PCI DSS, TVRA (Threat Vulnerability & Risk Assessments), ISO 27001:2013/ ISO 9001:2015… Data Center Tân Thuận sở hữu chứng chỉ Uptime Tier III cho cả thiết kế và xây dựng. Là trung tâm dữ liệu hiện đại, CMC DC Tân Thuận có khả năng kết nối và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho doanh nghiệp với hệ thống 1.200 tủ mạng (rack) công suất cao lên tới 20kw/rack trong khu vực rộng 10.000m².

DC Tân Thuận - hạ tầng vững chắc của Khối Hạ tầng số CMC

Bên cạnh đó, DC Tân Thuận cũng là hạ tầng vững chắc của Khối Hạ tầng số CMC. Ra đời từ sự dịch chuyển khối hạ tầng viễn thông bao gồm CMC Telecom và Netnam sang khối hạ tầng số, Khối Hạ tầng số CMC tập trung vào kết nối băng rộng, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và an toàn, an ninh thông tin. Sự bổ sung CMC Cyber Security sẽ giúp Khối Hạ tầng số có thể cung cấp dịch vụ chuyển đổi số với hạ tầng số hiện đại và an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế cho khách hàng.

Đội ngũ chuyên gia bảo mật của CMC Cyber Security

Đại diện CMC Cyber Security cho biết, với kinh nghiệm gần 15 năm dẫn đầu về Dịch vụ Bảo mật, cùng với đội ngũ chuyên gia bảo mật có chứng chỉ quốc tế, Khối Hạ tầng số sẽ giúp cho khách hàng nhận được những sản phẩm, dịch vụ chuyển đổi số an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế, công nghệ an toàn an ninh thông tin tin cậy.

Thúy Ngà