Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC là một trong những doanh nghiệp CNTT Viễn thông hàng đầu Việt Nam, với 4 khối kinh doanh chiến lược, gồm: Khối hạ tầng số, Khối Công nghệ và Giải pháp, Khối kinh doanh quốc tế, Khối Nghiên cứu và Giáo dục; cung cấp sản phẩm dịch vụ số gồm: Dịch vụ chuyển đổi số (DX/CX), Dịch vụ điện toán đám mây, Dịch vụ an ninh an toàn thông tin. Dịch vụ ITO… tại thị trường Việt Nam và gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ: APAC, Nhật bản, Hàn Quốc, EU, Mỹ, Úc…. Năm tài chính 2022 (kết thúc ngày 31/3/2023), CMC đạt doanh thu thuần 8.400 tỷ đồng, vượt 21% so với cùng kỳ, hoàn thành 100% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 500 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Chiến lược phát triển của Tập đoàn Công nghệ CMC đến 2025 là trở thành tập đoàn số toàn cầu với quy mô 1 tỷ USD và trên 10.000 nhân sự.