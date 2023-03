Mới đây, NTK Vũ Thảo Giang - cô gái người dân tộc Tày khiến giới mộ điệu thích thú với bộ sưu tập áo dài Việt Nam gấm hoa, trình diễn tại Lễ hội áo dài TP.HCM. Thông qua bộ sưu tập, Vũ Thảo Giang khắc hoạ vẻ đẹp đất nước trên tà áo dài duyên dáng.

NTK Vũ Thảo Giang (áo hồng) tại Lễ hội áo dài TP.HCM.

Liên tiếp nhiều năm là nhà thiết kế được lựa chọn để trình diễn bộ sưu tập trong Lễ hội áo dài TP.HCM, Vũ Thảo Giang khẳng định được màu sắc thiết kế riêng, sự am hiểu văn hoá, kiến trúc. Cô chia sẻ, tình yêu áo dài đã chắp cánh cho những thiết kế của mình đến gần hơn với giới mộ điệu.

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hoá di sản của đất nước, con người Việt Nam. Vũ Thảo Giang khắc hoạ lên tà áo dài hình ảnh cao nguyên đá Đồng Văn, công viên địa chất non nước Cao Bằng, vịnh Hạ Long, quần thể danh thắng Tràng An - Ninh Bình... bằng những kỹ thuật in thêu hai mặt độc đáo.

Với áo dài chất liệu lụa cao cấp, cô đã vẽ tay để khắc hoạ hình ảnh của Hà Nội với hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long, Khuê Văn Các, chùa Trấn Quốc…

Vũ Thảo Giang chia sẻ: “Làm sao để người trẻ thêm yêu và sử dụng áo dài là điều tôi luôn trăn trở. Đưa vẻ đẹp thiên nhiên, địa danh nổi tiếng của dân tộc Việt trên tà áo, tôi hi vọng sẽ chắp cánh tình yêu áo dài cho các bạn trẻ, quảng bá được du lịch Việt Nam”.

Vũ Thảo Giang từng giới thiệu rất nhiều bộ sưu tập như: Những cánh hoa trên thiên đường, Hoàng thành Thăng Long - Dấu ấn vàng son, Hương sắc ngàn hoa…

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022 của Nhóm liên kết phát triển du lịch giữa TP.HCM và 8 tỉnh Đông Bắc, Vũ Thảo Giang trở thành một trong những tác giả vinh dự nhận giải thiết kế sản phẩm du lịch. Bên cạnh đó, cô cũng là nhà thiết kế giới thiệu được nhiều bộ sưu tập áo dài tại các tuần lễ thời trang quốc tế, các chương trình văn hoá của Việt Nam trên thế giới.