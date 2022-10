Cơ hội an cư chất lượng cao với căn hộ giá chỉ từ 2 tỷ đồng ở Hà Nội

“Mò kim đáy bể” tìm căn hộ giá 2 tỷ đồng

Tích góp được khoảng 2 tỷ đồng, vợ chồng Lê Phương (Đống Đa, Hà Nội) quyết định tìm mua nhà ở tại Thanh Xuân, Hoàng Mai. Tuy nhiên, thông qua nhiều sàn môi giới bất động sản (BĐS), anh Phương vẫn không tìm được căn hộ vừa tầm tiền cho gia đình 4 người của mình. Các dự án chung cư đang chào bán hiện nay đều có mức giá từ 45 triệu đồng/m2, thậm chí trên 80 triệu đồng/m2, tương đương từ 2,7 tỷ đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ 60m2.

Chuyển hướng tìm kiếm sang khu vực xa hơn, anh Phương càng bất ngờ bởi mức giá của các dự án tại Gia Lâm, Long Biên đều vượt ngưỡng 35 triệu đồng/m2 với không nhiều lựa chọn căn hộ phù hợp. Nếu muốn mua, vợ chồng anh Phương buộc phải vay ngân hàng từ 25 - 50% tổng giá trị căn hộ.

Câu chuyện của anh Phương cũng là bài toán nan giải của nhiều gia đình 4-6 thành viên tại Hà Nội hiện nay, khi sở hữu mức thu nhập trung bình nhưng cần có nhà ở diện tích lớn cho cả nhà sinh sống, giữa bối cảnh nguồn cung căn hộ phân khúc bình dân ngày càng ít lựa chọn, giá bán ngày càng tăng cao.

Theo Bộ Xây dựng, từ đầu năm 2022 đến nay, số lượng căn hộ nhà ở mới được đưa ra thị trường chỉ bằng khoảng 40% so với cùng thời điểm trước khi xảy ra đại dịch Covid-19. Những con số trên đã cho thấy “cơn khát” trầm trọng về nguồn cung nhà giá bình dân tại Thủ đô.

Chung cư giá khoảng 2 tỷ đồng/căn được nhiều người tìm mua, song chỉ chiếm 12% rổ hàng và tiếp tục hạn chế trong thời gian tới. Ảnh: Eurowindow Holding

Theo quy luật tất yếu của thị trường, cung ít - cầu nhiều thì giá bán ắt sẽ phải tăng, dẫn đến một kỷ lục tại Hà Nội khi 15 quý liên tiếp ghi nhận thực trạng tăng giá “phi mã” của phân khúc căn hộ. Nhiều chuyên gia nhận định nguồn cung sản phẩm mới giá khoảng 2 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ “tuyệt chủng” giống như tại TP.HCM. Dự báo, giá nhà sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung căn hộ vừa túi tiền khó cải thiện, giá vật liệu tăng cao, quỹ đất ngày càng khan hiếm…

Cơ hội “hiếm” sở hữu căn hộ diện tích rộng, chất lượng cao với giá 2 tỷ đồng

Trên thực tế, người mua nhà thủ đô vẫn có những cơ hội mua căn hộ trong tầm giá 2 tỷ đồng. Tuy nhiên các căn hộ này đều có diện tích nhỏ dưới 50m2, không đủ đáp ứng mong mỏi an cư cho những gia đình đông thành viên.

Thấu hiểu nhu cầu này, nhà phát triển Eurowindow Holding đã mang đến cho khách hàng dự án Eurowindow River Park khi mở bán tòa River với mức giá cạnh tranh hàng đầu khu vực - từ 2 tỷ đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ và 2,1 tỷ đồng cho căn hộ 3 phòng ngủ, với đa dạng lựa chọn diện tích từ 63m2 đến 99m2. Với việc Đông Anh chuẩn bị lên quận vào năm 2023, nhiều chuyên gia nhận định quỹ căn hộ mới ra mắt này sẽ nhanh chóng “cháy” hàng nếu không nhanh tay sở hữu.

Tòa River có 3 mặt view sông, 100% căn hộ đều có cửa sổ lớn, dành cho gia chủ đặc quyền mỗi ngày được chiêm ngưỡng trọn khung cảnh hoàng hôn thơ mộng bên sông và nhịp sống phố phường nhộn nhịp. Ảnh: Eurowindow Holding

Eurowindow River Park là khu đô thị quy mô 4,2 ha, gồm 5 tòa chung cư. Tọa lạc ngay đường Trường Sa, chân cầu Đông Trù (Đông Anh, Hà Nội), dự án sở hữu vị trí đắc địa, thuận tiện cư dân sinh sống và di chuyển.

Ngoài mức giá “hàng hiếm”, điều tạo nên ấn tượng mạnh mẽ với người mua nhà tại Eurowindow River Park nằm ở việc các căn hộ đều sở hữu thiết kế hiện đại và rộng thoáng, đã có thể bàn giao về ở ngay. Chủ nhân được tùy ý bố trí các phòng chức năng theo nhu cầu, sở thích của các thành viên nhằm tối ưu các không gian chung và riêng, mang lại cuộc sống vừa gắn kết, vừa riêng tư cho cả gia đình.

Khu đô thị cũng kiến tạo môi trường an cư phù hợp với nhiều gia đình trẻ. Nơi con trẻ vô tư trải nghiệm, khám phá và vui chơi trong không gian rộng thoáng, an ninh, an toàn và được học tập phát triển toàn diện bởi hệ thống giáo dục chất lượng cao trong nội khu và ngay quanh dự án. Nơi có cộng đồng văn minh, tiện ích ngay trong tầm tay với vườn dạo bộ trên cao, bể bơi 4 mùa, trung tâm thương mại, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, sân chơi trẻ em, bãi đỗ xe liên thông, phòng tập gym & spa…

Eurowindow River Park sở hữu tiện ích đồng bộ, chất lượng đề cao việc nâng tầm trải nghiệm sống cho cư dân

An cư tại Eurowindow River Park, người dân không chỉ hưởng trọn hệ tiện ích hiện đại, mà còn được sống trong những không gian chất lượng, trang thiết bị cao cấp: thang máy tốc độ cao, hệ thống cửa Eurowindow cách âm cách nhiệt, chống ồn và tiết kiệm năng lượng hiệu quả.

Hiện khu đô thị Eurowindow River Park đã đón hơn 75% người dân về an cư. Thời điểm cuối năm, chủ đầu tư đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn, tăng cơ hội sở hữu cho khách hàng an cư trước Tết.

