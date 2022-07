Cơ hội cuối sở hữu căn hộ luxury Sky-living vị trí đẹp nhất Vinhomes Grand Park

Không gian sống xứng tầm căn hộ triệu đô

Được ví như “hàng hiếm” trên thị trường, phân khu căn hộ cao cấp bậc nhất Đại đô thị Vinhomes Grand Park, The Beverly đã xác lập những chuẩn mực mới về tận hưởng chất sống sang đúng nghĩa. Nằm tại vị trí đẹp nhất Vinhomes Grand Park, The Beverly sở hữu trọn bộ đặc quyền thượng lưu hiếm có.

The Beverly sở hữu vị trí đẹp nhất Đại đô thị Vinhomes Grand Park. Ảnh phối cảnh dự án

The Beverly là dự án cao tầng đối diện Đại công viên 36ha quy mô hàng đầu Đông Nam Á và kế cận là sông Đồng Nai rộng lớn. Các căn hộ The Beverly chiếm trọn tầm nhìn độc bản không bị che chắn, bao trọn cả một miền xanh thiên nhiên khoáng đạt, đậm chất sinh thái như hồ trung tâm với bãi cát trắng trải dài, đường dạo bộ rợp bóng cây, khu gym với hàng trăm máy tập hiện đại,… Tất cả mang lại cho cư dân cuộc sống thanh bình, nghỉ ngơi và luyện tập sức khỏe.

Dự án còn được đầu tư chuỗi tiện ích lấy cảm hứng từ đồi Beverly Hills trứ danh của nước Mỹ. Thiết kế tỉ mỉ với nhiều lớp cao độ khác nhau, nội khu dự án kiến tạo chuẩn sống nghỉ dưỡng phong cách Mỹ đẳng cấp, để cư dân được thưởng lãm một “Hollywood thu nhỏ” ngay dưới chân nhà.

Hàng trăm tiện ích nội khu đẳng cấp ngay dưới chân nhà. Ảnh phối cảnh dự án

Theo đó, sẽ có hơn 200 tiện ích nội khu hoàn toàn mới mẻ tại The Beverly như: vườn suối sương mù huyền ảo, vườn nhiệt đới độc đáo, khu tập gym dưới nước, quầy bar dưới nước khác biệt, sân khấu nhạc nước, đại lộ danh vọng, đường dạo bộ… Tổng thể các tiện ích được sắp đặt khoa học, mở ra không gian nghỉ ngơi yên bình, xứng đáng là nơi tận hưởng những khoảnh khắc thư thái quý giá như một kỳ nghỉ 5 sao.

Hồ bơi nước mặn Marina Pool ấn tượng tại The Beverly. Ảnh phối cảnh dự án

Đặc biệt, sở hữu hồ bơi nước mặn Marina Pool với sàn cát nhân tạo mang phong cách Hawaii ấn tượng, cùng hồ hơi trẻ em Lagoon Kid Pool, thác nước hồ bơi, khu thể thao dưới nước Aqua gym, The Beverly mang tới những phút giây hưởng thụ như ở một resort sang trọng, đẳng cấp.

Tiêu chuẩn bàn giao cao cấp

Thuộc dòng sản phẩm căn hộ cao cấp của Vinhomes, The Beverly được chủ đầu tư đưa những tiêu chuẩn khắt khe vào thiết kế, thi công và bàn giao. Bên cạnh đó, các thiết bị vệ sinh, nhà bếp, khóa cửa mang thương hiệu châu Âu với chất lượng đẳng cấp quốc tế. Điều này nhằm đảm bảo cuộc sống sang trọng và tiện nghi, từ đó tạo ra giá trị hưởng thụ khác biệt cho các chủ nhân tương lai danh giá tại The Beverly.

Ngoài tầm view độc bản căn hộ The Beverly còn mang tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Ảnh phối cảnh dự án

Căn hộ tại The Beverly cũng được tích hợp SmartHome điều khiển căn hộ bằng ứng dụng hoặc giọng nói hiện đại. Đặc biệt, hệ thống Intercom để mở cửa nhà, kết nối xuống khu vực sảnh và tầng hầm để đón khách mang đến sự tiện lợi cho cư dân The Beverly với chất lượng bảo mật tuyệt đối. Ngoài ra, toàn bộ hệ thống M&E tại The Beverly (hệ thống điện, thông gió và điều hòa không khí, báo cháy chữa cháy, cấp thoát nước và thiết bị vệ sinh) được thiết kế âm tường đảm bảo sự thẩm mỹ và an toàn với tiêu chuẩn cao, giúp cư dân hoàn toàn yên tâm.

Từ tất cả những lợi thế vượt trội, các chủ nhân văn minh, có “gu” sẽ tìm thấy định nghĩa đích thực về cuộc sống hưởng thụ, sang trọng chuẩn Mỹ. Đặc biệt, với chính sách cam kết cho thuê 14% giá trị căn hộ trong 2 năm và hoàn thiện đầy đủ nội thất của chủ đầu tư, khách hàng có thể dọn về ở ngay để tận hưởng cuộc sống đẳng cấp đáng mơ ước tại The Beverly.

Thế Định