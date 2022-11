Cơ hội cuối sở hữu những căn hộ trung tâm BRG Legend Hải Phòng

Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ dự án

Theo đại diện BRG, hầu hết căn hộ tại dự án BRG Legend Hải Phòng đều đã có chủ. Ảnh phối cảnh dự án

Đại diện BRG cho biết, dự án BRG Legend đang được hoàn thiện những hạng mục cuối để có thể bàn giao nhà trong năm 2022. Hầu hết các căn hộ tại BRG Legend đều đã có chủ, số lượng đang được chào bán còn tương đối ít.

Đây cũng là dự án sở hữu ưu thế về vị trí cùng nhiều tiện ích cao cấp như Sky Bar tầng thượng, khu yoga ngoài trời, đường dạo và giàn hoa Sky Walk, vườn thượng uyển hay bể bơi ngoài trời... Bên cạnh đó, cư dân tương lai còn dễ dàng tiếp cận loạt tiện ích chuẩn 5 sao của chuỗi thương hiệu khách sạn Hilton danh tiếng toàn cầu như nhà hàng, khách sạn, spa…

Theo thông tin từ chủ đầu tư, với vị trí được ví như “kim cương” cùng thiết kế tối ưu, thanh khoản dự án BRG Legend thuộc top cao trên thị trường. Để mang lại lợi ích cho người mua cũng như cạnh tranh với các dự án khác, chủ đầu tư dự án BRG Legend lựa chọn bán sản phẩm hoàn thiện và dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện khâu nội thất.

Từng căn hộ được thiết kế với tầm nhìn rộng đẹp, thoáng đãng, đảm bảo đón gió và ánh sáng tự nhiên. Toàn bộ nội thất cũng được chọn lựa tỉ mỉ từ các thương hiệu cao cấp, bảo đảm sự đẳng cấp và thượng lưu. Mỗi căn hộ tại dự án được gắn với những cái tên độc đáo, nếu bộ sưu tập 1 phòng ngủ là The Sapphire, 2 phòng ngủ là The Ruby thì 3 phòng ngủ sẽ là The Emerald.

Bên trong một căn hộ 3 phòng ngủ: phòng khách nối liền phòng ăn, tạo một khoảng không gian rộng rãi. Ảnh phối cảnh

Thế mạnh của căn 3PN The Emerald

Trong số các căn hộ tại dự án, căn 3 phòng ngủ The Emerald không chỉ có ưu thế về diện tích, phù hợp với gia đình đông thành viên mà còn mang tới sự linh hoạt nếu chủ nhân muốn cải tạo không gian. Theo đó, chủ nhân tương lai có thể sử dụng 1 - 2 phòng ngủ và “hô biến” căn phòng còn lại thành địa điểm đọc sách, làm việc, phòng vui chơi giải trí cho các thành viên trong gia đình…

Các căn 3 phòng ngủ tại BRG Legend sở hữu lô gia rộng tới 10m2. Diện tích này đủ để gia chủ thiết kế ban công thành góc thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Với những căn hộ cao cấp hay những công trình hiện đại, lô gia chính là điểm nhấn, là nơi để kết nối không gian trong nhà và ngoài trời.

"Sở hữu nhiều ưu điểm cả về tiện ích, công năng, thiết kế cùng giá bán hợp lý, hiện dự án còn rất ít căn hộ 3 phòng ngủ ", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Vị trí đắc địa, hệ thống tiện ích đẳng cấp cùng chính sách thanh toán nhiều ưu đãi đã thúc đẩy tốc độ tiêu thụ của BRG Legend. Ảnh phối cảnh dự án

Nhiều ưu đãi khi mua quỹ căn cuối cùng

Đại diện BRG thông tin thêm, hướng tới khách hàng tiềm năng là những người sở hữu nguồn tiền nhàn rỗi, chủ đầu tư chiết khấu lên tới 5% nếu thanh toán đến 95% giá trị sản phẩm. Nhóm Khách hàng không chọn phương án thanh toán một lần sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng cho 60% giá trị căn hộ.

Khách hàng khi sở hữu các căn hộ cuối cùng tại dự án BRG Legend còn được nhận quà tặng lên tới 365 triệu đồng và chiết khấu thêm 1% mỗi căn khi mua từ căn thứ 2. Đặc biệt, các khách hàng là người Hải Phòng sẽ có cơ hội nhận ưu đãi hiếm có với chiết khấu 1% giá trị căn hộ. Bên cạnh đó, khách hàng còn nhận thêm combo "ở nhà sang - an tâm phí" với chính sách tặng 24 tháng phí dịch vụ quản lý và 24 tháng phí dịch vụ Valet Parking.



Lệ Thanh