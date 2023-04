Chung cư không chỉ là xu hướng sống, mà còn là cơ hội đầu tư

Thời gian gần đây, thị trường bất động sản Bắc Giang liên tục có những nấc tiến mới khi sức hút và nhu cầu sở hữu, đầu tư tại khu vực gia tăng. Nhiều người trẻ tại các tỉnh, thành phố lân cận đổ về Bắc Giang để tìm cơ hội đầu tư với số vốn hợp lý.

Anh Tiến Quân (Long Biên, Hà Nội) cho biết: “Với số vốn nhỏ nếu tìm cơ hội đầu tư tại Thủ đô hay Bắc Ninh, Hải Phòng thì hiện khá khó khăn. Nhưng tại Bắc Giang thì tôi có thêm nhiều lựa chọn. Với tầm 300 triệu cùng việc áp dụng bài toán tài chính thông minh tôi có thể tìm kiếm được nguồn lợi nhuận phù hợp”.

Chị Minh Hà (Bắc Giang) chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi quan niệm “ăn chắc mặc bền” nên chỉ muốn mua nhà đất. Tuy nhiên, giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập nên khả năng mua nhà đất tại thành phố của gia đình tôi bất khả thi. Hơn thế nữa do có 2 con nhỏ nên tôi ưu tiên tìm kiếm không gian sống, vui chơi an toàn cho con. Do đó gia đình tôi chuyển hướng sang tìm hiểu các dự án chung cư và hài lòng khi hiện đã sở hữu và sống ở chung cư”.

Chung cư vừa là lời giải cho bài toán an cư, vừa mang tới cơ hội đầu tư cho người trẻ

Thực tế cho thấy, xu hướng sống ở chung cư hiện đã phổ biến ở hầu hết các thành phố lớn trên thế giới. Ở chung cư không chỉ tiện lợi, an toàn mà còn tạo sự gắn kết cộng đồng. Hơn thế, sự xuất hiện của các dự án chung cư cũng mang lại lợi ích trong việc quy hoạch và đáp ứng nhu cầu về chỗ ở, an sinh xã hội. Đặc biệt, những dự án có thiết kế thông minh, chính sách tài chính phù hợp còn tạo điều kiện cho người trẻ, đặc biệt là hộ gia đình trẻ có thu nhập trung bình mua được nhà tại các đô thị. Tiến độ thanh toán linh hoạt cùng các gói lãi suất vay ưu đãi cũng là những ưu điểm của chung cư mà người mua khó có thể nhận được nếu chọn mua nhà đất.

Căn hộ “all in one” tại Bắc Giang

Là dự án đáp ứng cả nhu cầu ở thực và đầu tư của người dân Bắc Giang, BV Diamond Hill được phát triển bởi BV Land đang tạo được sức hút trên thị trường.

BV Diamond Hill mang tới cơ hội an cư, nâng tầm không gian sống và đầu tư hấp dẫn cho khách hàng

Về khía cạnh an cư, BV Diamond Hill đáp ứng các tiêu chí về vị trí khi nằm ngay trung tâm TP. Bắc Giang, cư dân dễ dàng di chuyển và tiếp cận với hệ thống dịch vụ công, tiện ích trong ngoài khu vực.

Thiết kế căn hộ dự án hiện đại, thông minh giúp tối ưu không gian sống. 100% căn hộ dự án đều có ban công, với tầm nhìn bao quát thành phố. Hệ thống gần 50 tiện ích đáp ứng mọi nhu cầu cuộc sống của cư dân. Đặc biệt, với công viên, hồ cảnh quan, cùng những con đường nội khu tràn ngập sắc hoa và cây xanh, BV Diamond Hill mang đến không gian sống an lành, tạo môi trường tốt cho con trẻ phát triển.

BV Diamond Hill cũng là một trong số ít dự án tại Bắc Giang có chính sách bán hàng ưu đãi, mang lại nhiều lợi ích cho người mua, giúp người trẻ linh hoạt sử dụng tài chính để mua nhà.

Theo chủ đầu tư, người mua chỉ cần số vốn ban đầu từ 255 triệu đồng. Nếu chọn hình thức thanh toán linh hoạt theo tiến độ 50 tháng, thì sau khi kết thúc giai đoạn thanh toán ban đầu, mỗi tháng người mua nhà chỉ phải chi trả 1% giá bán căn hộ tương ứng với số tiền khoảng trên dưới 20 triệu đồng. Nếu chọn phương án vay ngân hàng, khách hàng sẽ được tiếp cận gói hỗ trợ lãi suất vay 0% lên tới 70% giá trị căn hộ trong 12 tháng.

Dù chọn phương thức nào, khi mức thanh toán đạt khoảng 50% giá trị căn hộ, khách hàng đã có thể nhận nhà ở ngay. Ngoài ra, mua căn hộ BV Diamond Hill tại thời điểm này, khách hàng còn được tặng quà tân gia là sổ tiết kiệm lên đến 90 triệu đồng và có cơ hội bốc thăm trúng thưởng để nhận xe ô tô Mazda 3 trị giá lên đến 750 triệu đồng.

Theo tính toán của nhiều nhà đầu tư, với BV Diamond Hill, chủ nhân có thể cho thuê căn hộ với mức giá khoảng 12-15 triệu đồng mỗi tháng. Khoản tiền có được từ hoạt động cho thuê căn hộ có thể bù đắp khoản tiền thanh toán mua nhà hàng tháng. Trong khi đó, người mua lại có tài sản tích lũy và sử dụng lâu dài.

Không gian sống hiện đại, tiện nghi tại căn hộ BV Diamond Hill

Trong thời điểm thị trường đang thanh lọc như hiện nay, những dự án được đầu tư bài bản, đã hiện hữu được xem là “hàng hiếm” và là thỏi nam châm hút người mua nhà có nhu cầu ở thực cũng như các nhà đầu tư.

Bích Đào