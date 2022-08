Cơ hội sở hữu gói nội thất sang trọng khi mua căn hộ The Origami

Mua nhà thêm quà tân gia

Là dự án thứ hai được ra mắt tại đại đô thị Vinhomes Grand, The Origami mang đến cho khách hàng không gian sống đẳng cấp và độc đáo theo phong cách Nhật Bản. Sự linh hoạt trong từng chi tiết thiết kế đến từ các kiến trúc sư hàng đầu giúp cư dân tận hưởng những trải nghiệm sống hoàn hảo. Đặc biệt, hàng loạt các chương trình ưu đãi hấp dẫn đang được chủ đầu tư áp dụng đã khiến The Origami đang giành được nhiều sự quan tâm của khách hàng và nhà đầu tư.

Cổng chào biểu tượng tại dự án The Origami - Vinhomes Grand Park. Ảnh phối cảnh

Hiện tại, khi mua căn hộ tại The Origami các khách hàng được tặng gói nội thất hấp dẫn theo từng loại hình căn hộ làm quà tân gia tại thời điểm bàn giao. Trong đó, căn 3PN và 3PN + 1 đang được ưu đãi chương trình quà tặng cao nhất với giá trị lên tới 250 triệu đồng, căn hộ 2PN + 1 có chương trình 200 triệu đồng, căn hộ 2PN là 180 triệu đồng, căn 1PN + 1 là 130 triệu đồng. Cuối cùng là gói quà tặng cho căn 1PN và căn studio ưu đãi với ưu đãi 100 triệu đồng.

Đặc biệt, không chỉ có nhà sẵn nội thất, chủ nhân các căn hộ tại The Origami còn có cơ hội “tậu xe” với voucher mua xe điện VinFast hấp dẫn có giá trị lên đến 200 triệu đồng.

Sống chuẩn Nhật giữa trung tâm mới TP. Thủ Đức

The Origami được kiến tạo bởi sự hợp tác giữa Vinhomes và Mitsubishi Corporation (Nhật Bản), lấy cảm hứng từ bộ môn gấp giấy origami truyền thống của xứ sở hoa anh đào, biểu tượng cho tinh thần hoàn mỹ, tỉ mỉ và tinh tế của người Nhật.

The Origami kiến tạo không gian sống chuẩn Nhật giữa CBD TP. Thủ Đức. Ảnh phối cảnh

Dự án căn hộ The Origami gây ấn tượng với thiết kế tinh tế và không gian thư thái mang đậm bản sắc Nhật Bản. Điển hình là tầm nhìn khoáng đạt, những tiện ích nội khu như vườn Nhật xanh mát, hồ cá Koi độc đáo, cổng chào biểu tượng Origami, vườn cờ thư giãn, tháp đá ấn tượng,... mang đến chất sống yên bình và thư thái giữa trung tâm TP. Thủ Đức. Ngoài ra, tại The Origami cư dân còn được tận hưởng các tiện ích hiện đại, năng động, bao gồm: Hồ bơi dành cho người lớn và trẻ em, sân tập gym, sân vận động liên hoàn, sân tập tennis, bóng rổ, bóng chuyền hơi và cầu lông cho người đam mê thể thao,…

Hồ bơi trung tâm dự án The Origami cho cư dân thỏa sức vui đùa, thư giãn. Ảnh phối cảnh

Thêm vào đó, nằm trong lòng đại đô thị Vinhomes Grand Park, cư dân tương lai của dự án The Origami được thừa hưởng trọn vẹn môi trường sống ưu việt từ quy hoạch đồng bộ và nền tảng quản lý vận hành thông minh của Vinhomes. Các tiện ích từ trường học Vinschool, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, bệnh viện Vinmec, xe buýt điện VinBus, công viên 36ha, bến du thuyền Manhattan Glory, quảng trường Golden Eagle,… đáp ứng tối đa nhu cầu cư dân.

Phong cách sống chuẩn Nhật còn được The Origami chú trọng trong việc lựa chọn loại hình căn hộ đa dạng từ studio, 1 đến 3 phòng ngủ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của dù là người độc thân, gia đình một thế hệ hay đa thế hệ. Nếu là một người yêu thích không gian sống tối giản nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi, an ninh đảm bảo thì dự án The Origami là lựa chọn lý tưởng.

Có thể nói, phong cách sống chuẩn Nhật được thể hiện khá đầy đủ trong các thiết kế căn hộ tại The Origami, điều này dường như đang dần trở thành xu hướng sống của người hiện đại giữa bộn bề, tấp nập của cuộc sống thường nhật.

Thế Định