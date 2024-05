Vừa qua, VinFast VF 3 chính thức công bố giá tại thị trường Việt Nam từ 240-322 triệu đồng, đồng thời công khai bảng thông số kỹ thuật kèm hình ảnh thực tế phiên bản xe tiền thương mại. Thông số lốp xe VinFast VF 3 được công bố là 175/75R16, nghĩa là bề rộng lốp 175mm, la-zăng đường kính 16 inch. Nhiều khách hàng đặt cọc xe đã bày tỏ ý định sẽ nâng cấp lốp xe có bề rộng nhỉnh hơn cho VF 3 sau khi được nhận xe.

Kích thước lốp xe và la-zăng mẫu xe VinFast VF 3 được công bố là 175/75R16 - bề rộng lốp175mm, la-zăng đường kính 16 inch. Xe có tải trọng 857 kg, sức chứa 300 kg, hành lý nóc xe 50k. Tổng trọng tải tối đa 1.201 kg. Ảnh: Đình Quý

Tuy nhiên, đa số người sử dụng xe ô tô chưa nắm rõ các kiến thức liên quan tới lốp xe và chỉ chú trọng tới hình thức khi nâng cấp lên những loại lốp bản dày, bánh "béo",... Để tránh những quyết định "độ lốp" sai lầm, người dùng cần nắm vững những thông tin cơ bản về lốp xe và sự ảnh hưởng đến khả năng vận hành của chiếc xe:

Bề rộng của lốp xe lớn chỉ phù hợp với một số dòng xe và điều kiện vận hành

Việc bắt gặp những chiếc ô tô độ lốp dày và mâm hầm hố trên đường không phải là chuyện hiếm gặp, thông thường sẽ xuất hiện ở những mẫu xe bán tải và các dòng SUV, gầm cao.

Lốp có bề rộng lớn, diện tích tiếp xúc mặt đường lớn thì có nhiều ưu điểm nổi bật như giúp xe bám đường tốt hơn, đặc biệt trong điều kiện đường ướt, trơn trượt hoặc khi vào cua. Điều này làm tăng độ ổn định và an toàn khi di chuyển ở tốc độ cao thường thấy trên những dòng siêu xe hiệu suất cao và cũng tăng khả năng chịu tải, phù hợp với các loại xe chở hàng hoặc xe địa hình. Ngoài ra, một số loại lốp chuyên dụng với các gai lốp sâu giúp xe di chuyển dễ dàng trên các địa hình gồ ghề, đường cát và bùn lầy.

Những dòng siêu xe hiệu năng cao thường có bề rộng lốp lớn. Ảnh: Chí Tâm

Tuy nhiên, loại lốp này cũng có nhược điểm đáng kể cần lưu ý. So với các loại lốp bản mỏng, lốp dày sẽ cần nhiều động năng hơn để lăn bánh và điều này ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả năng lượng. Lốp dày thường có giá thành cao hơn do cần nhiều vật liệu và công nghệ sản xuất phức tạp hơn. Bên cạnh đó, do diện tích tiếp xúc lớn, lốp dày có thể tạo ra nhiều tiếng ồn và độ rung khi di chuyển trên đường.

Xét về khía cạnh ảnh hưởng tới các bộ phận, cơ cấu vận hành của xe, các loại lốp bản dày sẽ làm tăng trọng lượng của xe và khiến hệ thống treo nguyên bản không hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, bản lốp dày hơn so với tiêu chuẩn của nhà sản xuất đưa ra cũng ảnh hưởng đến hệ thống lái và hệ thống phanh, dễ gây hư hỏng sau quá trình dài sử dụng.

Lốp bản mỏng phù hợp với những loại xe kích thước nhỏ, cần tối ưu năng lượng

Lốp xe có bề rộng mỏng sẽ phù hợp hơn với những loại xe cỡ nhỏ, tăng cường sự linh hoạt cũng như tiết kiệm năng lượng vận hành. Lốp bản mỏng yêu cầu ít động năng hơn để lăn bánh, giúp giảm tiêu hao nhiên liệu hoặc điện năng, phù hợp với các xe điện hoặc xe tiết kiệm xăng, dầu. Ngoài ra, lốp bản mỏng cũng giúp giảm tiếng ồn và độ rung khi di chuyển, tạo cảm giác lái lanh lẹ và thoải mái hơn. Chi phí sản xuất và thay thế lốp bản mỏng thường thấp hơn, giúp giảm chi phí thay thế định kỳ.

Xe phổ thông thường sẽ dùng lốp tiêu chuẩn có bề rộng nhỏ. Ảnh mẫu xe Mitsubishi XForce: Chí Tâm

Tuy nhiên, lốp bản mỏng cũng có nhược điểm cần quan tâm. Diện tích tiếp xúc nhỏ hơn làm giảm độ bám đường, đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu hoặc khi vào cua ở tốc độ cao. Lốp bản mỏng cũng không chịu được tải trọng lớn, không phù hợp cho các loại xe chở hàng nặng hoặc xe offroad. Do đó, việc lựa chọn lốp bản mỏng cần cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên nhu cầu sử dụng và điều kiện vận hành cụ thể của xe.

Xe Wuling Mini EV có kích thước lốp nhỏ nhất tại thị trường Việt Nam 145/70R12, bề rộng lốp 145mm, la-zăng 12 inch trọng lượng toàn tải 920 kg (bản thấp 120km) và 1.020 kg (bản nâng cao 170km). Ảnh: TMT Motor

Kết luận

Nhìn chung, trước khi nâng cấp lốp xe, người dùng nên tìm hiểu và lựa chọn kích thước lốp phù hợp với xe và điều kiện vận hành để có thể tối ưu hiệu quả và cân bằng giữa thẩm mỹ và trải nghiệm. Việc nâng cấp lốp xe có thể liên quan đến mâm xe, cải tiến hệ thống treo để có được khả năng vận hành chính xác. Hơn nữa, nâng cấp lốp xe cũng có thể ảnh hưởng đến chế độ bảo hành xe của hãng và việc đăng kiểm, cần cân nhắc trước khi thực hiện.

Với mẫu VinFast VF 3, nhà sản xuất cho biết, mẫu xe được chạy thử tại Hải Phòng đang nằm ở giai đoạn PTO (Product Try-out), là giai đoạn thứ 2 trong 6 giai đoạn để hoàn thiện sản phẩm. Đây là phiên bản tiền thương mại nên có nhiều chi tiết trên xe chưa phải là chi tiết hoàn chỉnh cuối cùng. Ngay tại bảng thông số kỹ thuật được ban hành, VinFast có lưu ý "các thông tin sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước".