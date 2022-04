Có nên sử dụng 2 bao cao su cùng lúc để an toàn hơn?

Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục được đánh giá vô cùng văn minh bởi không chỉ giúp tránh thai an toàn, biện pháp này còn giúp cả hai tránh nguy cơ viêm nhiễm, mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục...

Trong khi khuyến cáo từ các nhà sản xuất chỉ cần đeo một bao cao su khi quan hệ, nhiều người vẫn còn e ngại vì bao quá mỏng, lo lắng bao có thể bị rách trong quá trình quan hệ. Vì vậy thay vì dùng 1 bao cao su, nhiều người sử dụng cả 2 bao cao su khi quan hệ với mong muốn an toàn hơn. Về vấn đề này, Ths.BS Phan Chí Thành, Chánh văn phòng Trung tâm đào tạo, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nhấn mạnh, đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Bác sĩ lý giải, đeo 2 bao cao su cùng lúc sẽ tạo ma sát, khiến các bao cao su va vào nhau gây dễ rách, làm giảm hiệu quả bảo vệ của bao cao su. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có nhiều khả năng mang thai và lây truyền các bệnh qua đường quan hệ tình dục.

Ngoài ra, một quan điểm sai lầm khác, theo Ths.BS Phan Chí Thành, nhiều người cho rằng bao cao su càng dày càng an toàn. Hiện, các bao cao su đều được sản xuất mỏng, dai, ít rách vì vậy các bạn chỉ cần sử dụng 1 bao cao su cho 1 lần quan hệ.

Ths.BS Thành cũng lưu ý, thời điểm mang bao cao su cũng ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ của nó. Có nhiều người đeo bao cao su từ đầu nhưng có người chuẩn bị xuất tinh mới đeo bao cao su, việc này cũng giảm khả năng bảo vệ.

“Việc dùng bao cao su không hiệu quả hầu hết là do cách đeo và thời điểm sử dụng không chính xác”, bác sĩ chia sẻ. Ngoài ra, bác sĩ cũng khuyến cáo, không được sử dụng lại bao cao su cho dù bất kỳ trường hợp nào. Tái sử dụng bao cao su sẽ làm tăng nguy cơ bị rách bao cao su gây lây nhiễm bệnh. Dù bạn tháo bao cao su vì lý do gì, cũng cần phải bỏ và dùng bao mới sau đó.

Cũng theo chuyên gia, dùng bao cao su không thể đảm bảo an toàn 100%. “Bao cao su chỉ che 1% cơ thể (dương vật) trong khi đó bệnh lây qua đường tình dục như sùi mào gà có thể mọc ở các vùng khác, những vùng này không được bao cao su bao bọc”, bác sĩ cho biết thêm.

Có 2 biện pháp để bạn có hành vi dình dục an toàn. Thứ nhất, bạn có thể sử dụng các màng ngăn bảo vệ tinh trùng, vi khuẩn (bao cao su cho nam và nữ). Thứ hai là sử dụng các loại thuốc tránh thai, biện pháp tránh thai khác…

Cũng theo Ths.Bs Phan Chí Thành, 3 yếu tố của tình dục an toàn bao gồm: “Thứ nhất bạn phải có kiến thức tốt, thứ hai, bạn thực hành tình dục an toàn (dùng các biện pháp bảo vệ, biết cách từ chối khi người tình đề nghị thực hành hành vi tình dục không an toàn). Thứ 3, bạn nên đi khám, sàng lọc định kỳ để sớm phát hiện bệnh”.

Việc phát hiện càng sớm các bệnh lây qua đường tình dục, càng tăng khả năng điều trị.

Phương Lê