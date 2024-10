Theo Independent, nạn nhân là Matilda Campbell, sống ở New South Wales. Trong chuyến đi bộ đường dài cùng bạn bè ở Hunter Valley hồi đầu tháng này, cô gái không may bị kẹt cứng giữa tảng đá trong tư thế hai chân chổng ngược lên trời, do cố trườn xuống khe đá sâu 3m để nhặt chiếc điện thoại vừa đánh rơi.

Sau 1 tiếng cố gắng giải cứu Campbell không thành, những người bạn đi cùng đã buộc phải gọi cho cơ quan cấp cứu New South Wales.

Lực lượng cứu hộ tìm cách giải cứu nạn nhân. Ảnh: NSW Ambulance Service

Lực lượng cứu hộ đã phải huy động các thiết bị chuyên dụng để di chuyển khối đá nặng tới 500kg, nhằm giải cứu nữ du khách bị kẹt cứng bên trong.

Trong bài đăng trên trang mạng xã hội, Peter Watts, một nhân viên tham gia cuộc giải cứu, cho biết: “Trong 10 năm làm nhân viên y tế cứu hộ, tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống nào thách thức như vậy. Chúng tôi đều tự hỏi làm sao cô ấy rơi xuống đó được”.

Những bức ảnh được chia sẻ sau đó cho thấy các nhân viên cứu hộ đã phải “nắm lấy hai chân của Campbell” rồi kéo cô ra khỏi tảng đá.

Nữ du khách trẻ tuổi bị mắc kẹt trong tư thế lộn ngược suốt 7 tiếng đồng hồ. Ảnh: NSW Ambulance Service

Dù mắc kẹt suốt 7 tiếng đồng hồ nhưng Campbell chỉ bị xây xước và bầm tím nhẹ. Đáng tiếc là, cô vẫn không thể lấy lại chiếc điện thoại.

"Chắc tôi là người hậu đậu nhất thế giới. Nếu không có sự giúp đỡ của tất cả mọi người, chắc chắn tôi không thể ở đây ngày hôm nay. Tôi thực sự cảm thấy vô cùng biết ơn", Campbell chia sẻ trên trang cá nhân.