Phiên 17/7, thị trường chứng kiến sự bùng nổ của nhóm cổ phiếu bất động sản. Hàng loạt mã nóng trở lại đường đua với thanh khoản lớn hàng triệu đơn vị.

Bộ đôi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là mã VHM (CTCP Vinhomes) và VIC (Vingroup) tăng mạnh. VIC đóng cửa tăng 2,9% lên mức 52.900 đồng/cp. VHM tăng 4,6% lên 59.000 đồng/cp, đây cũng là mức giá cao nhất của VHM trong 10 tháng qua.

Các mã bất động sản khác cũng có thanh khoản tốt. DIG của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng tăng 3,3% với thanh khoản gần 47,5 triệu đơn vị, chốt phiên ở mức 23.150 đồng/cp.

NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va tăng 1,3% và khớp gần 37 triệu đơn vị. Chốt phiên, NVL ở mức 15.350 đồng/cp.

Mã DXG của CTCP Tập đoàn Đất Xanh tăng 3,5% và khớp hơn 26,3 triệu đơn vị. Chốt phiên, DXG giao dịch ở mức 16.300 đồng/cp.

Ngoài ra, các mã bất động sản khác như LDG, DXS, KHG, PDR, HQC đều tăng.

Với đà tăng giá của các mã cổ phiếu bất động sản trong các phiên gần đây, tài sản của các đại gia cũng tăng thêm nghìn tỷ.

Thị trường chứng khoán còn một số sự kiện quan trọng khác của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

* VHC: Theo báo cáo kết quả kinh doanh tháng 6 của CTCP Vĩnh Hoàn, tổng doanh thu đạt 846 tỷ đồng, giảm 11% so với tháng trước và giảm 20% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu bán hàng của Vĩnh Hoàn đạt 4.921 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ.

* SZL: CTCP Sonadezi Long Thành công bố kết quả kinh doanh quý II/2023. SZL đạt tổng doanh thu thuần gần 108 tỷ đồng, tăng 4%, lãi sau thuế 22 tỷ đồng.

* TVB: UBCKNN vừa chấp thuận cho CTCP Chứng khoán Trí Việt đóng cửa chi nhánh TP.HCM kể từ ngày 31/7. TVB khẳng định đảm bảo mọi quyền lợi về tài khoản chứng khoán của khách hàng và nhà đầu tư theo quy định pháp luật.

* QTP: CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2023, doanh thu thuần đạt 3.708,4 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty lãi sau thuế 392,3 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm 2022.

* DCM: CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau - Đạm Cà Mau thông báo ngày 30/8 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền. Tỷ lệ thực hiện là 30%, tương ứng với mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu nhận định. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 11/9.

* POM: Bà Đỗ Thị Kim Ngọc, em của ông Đỗ Duy Thái, Chủ tịch HĐQT CTCP Thép Pomina, đã bán ra hơn 5,21 triệu cổ phiếu POM từ ngày 11/7 đến 13/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* NLG: Bà Ngô Thị Ngọc Liễu, mẹ của ông Cao Tấn Thạch, Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long đã bán ra 200.000 cổ phiếu NLG trong ngày 14/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* KHG: Ông Phan Tuấn Nghĩa, con của bà Nguyễn Thị Lệ Thúy, Giám đốc khối kinh doanh CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land, đã bán ra 5 triệu cổ phiếu KHG trong ngày 14/7. Qua đó, giảm sở hữu tại KHG xuống còn hơn 17,84 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,97%.

* PNJ: Nhóm cổ đông lớn do Dragon Capital quản lý tại CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đã bán ra 600.000 cổ phiếu PNJ trong ngày 13/7. Qua đó, tổ chức này giảm sở hữu chung của cả nhóm xuống còn hơn 29,14 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,88%.

* PVS: CTCP Quản lý quỹ VinaCapital, cổ đông của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, đã bán ra 100.000 cổ phiếu PVS từ ngày 13/6 đến 12/7. Qua đó, tổ chức này chỉ còn nắm giữ 117.000 cổ phiếu PVS, tỷ lệ 0,02%.

* HTN: CTCP Hưng Thịnh Investment đã bán thỏa thuận thành công gần 3,1 triệu cổ phiếu của CTCP Hưng Thịnh Incons, trong thời gian từ 27/6-10/7 để cơ cấu danh mục đầu tư.

* NQT: Ông Lê Trung Kiên trở thành cổ đông lớn của CTCP Nước sạch Quảng Trị sau khi mua vào hơn 1,43 triệu cp trong ngày 12/7, tăng tỷ lệ sở hữu lên mức 7.84%. Trước đó, cá nhân này không sở hữu cổ phiếu NQT.

Chốt phiên 17/7, VN-Index tăng 4,73 điểm (+0,4%), lên 1.173,13 điểm. HNX-Index tăng 0,76 điểm (+0,33%), lên 230,95 điểm. UPCoM-Index tăng 0,51 điểm (+0,6%), lên 86,81 điểm.

Nhận định về thị trường phiên 18/7, Chứng khoán SHS cho rằng, ngưỡng cản 1.150 điểm đã được VN-Index vượt qua trong tuần trước và đà tăng thị trường tiếp tục được duy trì phiên đầu tuần 17/07, điều này cho thấy động lực trong đà tăng của thị trường đang rất mạnh mẽ.

Tuy nhiên, khả năng thị trường sẽ có thêm các phiên rung lắc, rũ bỏ và test lại ngưỡng 1.150 điểm để tích lũy thêm nội lực cho đợt bứt phá dứt khoát vẫn có thể xảy ra. Trong ngắn hạn thị trường có thể có rủi ro điều chỉnh sau khi vượt cản, SHS cho rằng các nhà đầu tư ngắn hạn giai đoạn hiện tại không nên mua đuổi ở các phiên tăng.