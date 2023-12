{"article":{"id":"2223399","title":"Cổ phiếu tăng giá, vợ chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn đăng ký bán","description":"Vợ chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn đăng ký bán cổ phiếu trong bối cảnh giá tăng mạnh trong các phiên gần đây. Sau thương vụ này, vợ chủ tịch có thể thu về hơn 5 tỷ đồng.","contentObject":"<p>Bà Lê Thị Hà Thành, vợ ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) đăng ký bán 200.000 <a href=\"https://vietnamnet.vn/chung-khoan-tag15031130559739907049.html\">cổ phiếu</a> từ ngày 11/12/2023- 9/1/2024 theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận. Mục đích để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.</p>

<p>Từ mức 20.000 đồng/cp đầu tháng 11, cổ phiếu DIG tăng mạnh trong các phiên gần đây. Chốt phiên 5/12, giá cổ phiếu DIG là 26.450 đồng/cp. Tạm tính theo giá này, vợ chủ tịch thu về khoảng hơn 5,2 tỷ đồng. </p>

<p>Theo báo cáo tài chính quý III/2023, doanh thu thuần của DIG đạt hơn 235 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi sau thuế đạt hơn 12 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ sau thuế gần 1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.</p>

<p>Lũy kế 9 tháng đầu năm, DIG ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 594 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 98 tỷ đồng.</p>

<p>Trong năm 2023, DIG đặt kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng. Công ty mới chỉ hoàn thành được 10% so với kế hoạch lãi 1.400 tỷ đồng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chung-khoan-22-48-1270.jpg?width=768&s=eWVZK_PeFDS1X4JhugsG4Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chung-khoan-22-48-1270.jpg?width=1024&s=gxQ1egq86UkIXcNy7WwQQQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chung-khoan-22-48-1270.jpg?width=0&s=8q0jesjudKRBvTbAhgkk2g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chung-khoan-22-48-1270.jpg?width=768&s=eWVZK_PeFDS1X4JhugsG4Q\" alt=\"chung khoan 22 48.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chung-khoan-22-48-1270.jpg?width=260&s=ohBy8Lk9vd8HnuEK09I4SQ\"></picture>

<figcaption>VN-Index giảm 4,52 điểm (0,4%) xuống 1.115,97 điểm.</figcaption>

</figure>

<p><strong>Tin doanh nghiệp niêm yết</strong></p>

<p>Thị trường chứng khoán còn một số sự kiện quan trọng khác của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn. </p>

<p>* <strong>DGC</strong>: CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang công bố nghị quyết việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Phốt Pho 6 (PP6) vào Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Lào Cai (DLC). Toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp khác từ PP6 sẽ được chuyển giao về cho DLC.</p>

<p>* <strong>VMD</strong>: CTCP Y Dược phẩm Vimedimex chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 20%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 14/12, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 25/12.</p>

<p>* <strong>HTG</strong>: Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ tạm ứng cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 25% bằng tiền mặt, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận quyền chia cổ tức là 27/12, thời gian thanh toán dự kiến 26/1/2024.</p>

<p>* <strong>DXG</strong>: CTCP Tập đoàn Đất Xanh thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chào bán gần 102 triệu cổ phiếu ra công chúng, tương ứng tỷ lệ 6:1. Giá chào bán dự kiến là 12.000 đồng/cp.</p>

<p>* <strong>VHC</strong>: CTCP Vĩnh thông qua việc triển khai phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% năm 2022. VHC sẽ phát hành 37,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20.</p>

<p>* <strong>HPG</strong>: CTCP Đầu tư và Xây dựng Sao Phương Bắc, cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Trần Tuấn Dương, Phó chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát đã bán ra 950.000 cổ phiếu từ ngày 6-8/11 theo phương thức khớp lệnh.</p>

<p>* <strong>CTD</strong>: CTCP Xây dựng Coteccons thông qua chủ trương mua lại 100% phần vốn góp của một công ty hoạt động trong lĩnh vực cơ điện. Thông tin chi tiết chưa được công bố.</p>

<p>* <strong>VNE</strong>: Ông Trần Quang Cẩn, Thành viên HĐQT CTCP Xây dựng điện Việt Nam đã bán toàn bộ 5,86 triệu cổ phiếu. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 1-30/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.</p>

<p>* <strong>KPF</strong>: Ông Nguyễn Khánh Toàn, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư tài sản Koji, chỉ mua được 200.000 cổ phiếu trong tổng số 3 triệu đơn vị đăng ký từ ngày 6/11-5/12. </p>

<p><strong>VN-Index</strong></p>

<p>Chốt phiên 5/12, VN-Index giảm 4,52 điểm (-0,40%), xuống 1.115,97 điểm. HNX-Index tăng 0,03 điểm (+0,01%), lên 231,34 điểm. UpCoM-Index tăng 0,06 điểm (+0,07%), lên 86,02 điểm.</p>

<p>Nhận định thị trường, Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng VN-Index vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn. Tình trạng giằng co với biên độ hẹp có thể còn tiếp diễn trong đầu phiên kế tiếp. Nếu duy trì đà tăng thì xu hướng ngắn hạn có thể rõ ràng hơn.</p>

<p>Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục đi ngang. Nhà đầu tư vẫn chưa rõ ràng với diễn biến thị trường hiện tại.</p>

<p>Theo Chứng khoán VietCap, VN-Index có thêm những nỗ lực tăng giá để kiểm định lại đường MA200 và đỉnh tháng 11 tại 1.117-1.123 điểm.</p>

<p>Nếu lực mua gia tăng trở lại giúp chỉ số đóng cửa trên mức này với thanh khoản cao, tín hiệu tăng ngắn hạn sẽ được xác nhận cho VN-Index với kháng cự tiếp theo tại 1.155 điểm.</p>

<p>Ngược lại, nếu nhịp tăng giá thể hiện xung lực yếu của lực cầu, VN-Index có thể sẽ giảm về cuối ngày hoặc trong phiên sau đó, đồng thời phát ra tín hiệu đảo chiều ngắn hạn.</p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/co-phieu-tang-gia-vo-chu-tich-nguyen-thien-tuan-dang-ky-ban-2223399.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/co-phieu-tang-gia-vo-chu-tich-nguyen-thien-tuan-dang-ky-ban-1268.jpeg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/co-phieu-tang-gia-vo-chu-tich-nguyen-thien-tuan-dang-ky-ban-1269.jpeg","updatedDate":"2023-12-05T21:12:20","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"06/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2223432","title":"Tìm thấy vé số trúng giải độc đắc Vietlott hơn 50,5 tỷ đồng","description":"Một tấm vé số trúng giải Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 trị giá hơn 50,5 tỷ đồng vừa được Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tìm thấy.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tim-thay-ve-so-trung-giai-doc-dac-vietlott-hon-50-5-ty-dong-2223432.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tim-thay-ve-so-trung-giai-doc-dac-vietlott-hon-505-ty-dong-1329.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T22:03:37","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223314","title":"Khánh Hòa phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu","description":"UBND tỉnh Khánh Hòa phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 10 năm để đầu tư, phát triển các dự án, công trình trọng điểm tại địa phương.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khanh-hoa-phat-hanh-500-ty-dong-trai-phieu-2223314.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/khanh-hoa-phat-hanh-500-ty-dong-trai-phieu-1181.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T19:38:22","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223341","title":"VCCI: Quy định hạn chế 'vốn mỏng' chưa hợp lý, tác động tiêu cực DN Việt","description":"VCCI khẳng định việc Bộ Tài chính hạn chế chi phí vốn vay tác động tiêu cực đến hình thành tập đoàn kinh tế trong nước.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vcci-quy-dinh-han-che-von-mong-chua-hop-ly-tac-dong-tieu-cuc-dn-viet-2223341.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vcci-quy-dinh-han-che-von-mong-chua-hop-ly-tac-dong-tieu-cuc-dn-viet-1091.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T17:52:29","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223196","title":"Khoản nợ 1.500 tỷ đồng nhà đất và tài sản, ngân hàng rao giá bèo chưa tới 1/10","description":"Món nợ gốc hơn 567 tỷ đồng, tính cả tiền lãi phát sinh, giá trị khoản nợ lên đến 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngân hàng chỉ mong thu về 142 tỷ đồng từ việc bán khoản nợ này.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khoan-no-1-500-ty-dong-nha-dat-va-tai-san-ngan-hang-rao-gia-beo-chua-toi-1-10-2223196.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/khoan-no-1500-ty-dong-ngan-hang-rao-ban-gia-chua-toi-110-893.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T15:54:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222927","title":"Giá vàng hôm nay 5/12/2023: Ngược thế giới, vàng SJC vẫn ở đỉnh cao 74,3 triệu","description":"Giá vàng hôm nay 5/12 trên thị trường thế giới giảm sốc sau khi chinh phục mốc kỷ lục mới. Điều lạ là, giá vàng trong nước vẫn tăng, tổng cộng tới 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, chiếm lại mốc 74 triệu đồng/lượng","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-hom-nay-5-12-2023-nguoc-the-gioi-vang-sjc-van-o-dinh-cao-74-3-trieu-2222927.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/gia-vang-hom-nay-5122023-giam-sau-khi-lap-dinh-lich-su-1621.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T15:13:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223084","title":"Sau cú 'hạ cánh mềm', thị trường trái phiếu doanh nghiệp ấm dần","description":"Thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2024 sẽ tiếp tục được hoàn thiện thể chế và dự báo sẽ bước sang giai đoạn phát triển mới, hiệu quả, an toàn và bền vững hơn sau một năm khó khăn vừa qua.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sau-cu-ha-canh-mem-thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep-am-dan-2223084.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/sau-cu-ha-canh-mem-thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep-am-dan-549.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T11:44:16","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223034","title":"Lãi suất ngân hàng 5/12/2023: 'Lãi suất đặc biệt' cao nhất lên đến 10,5%/năm","description":"Lãi suất ngân hàng 5/12 ghi nhận một nhà băng giảm nhẹ lãi suất huy động ở hai kỳ hạn tiền gửi. Tuy nhiên, một số ngân hàng vẫn áp dụng 'lãi suất đặc biệt' cho các khoản tiền gửi lớn.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-5-12-2023-lai-suat-dac-biet-cao-nhat-len-toi-10-5-nam-2223034.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/lai-suat-ngan-hang-5122023-lai-suat-dac-biet-cao-nhat-len-den-105nam-192.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T09:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222672","title":"VietinBank tiếp tục là 'Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam'","description":"Global Finance - Tạp chí hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài chính lần thứ 6 liên tiếp gọi tên VietinBank ở hạng mục “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam”.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vietinbank-tiep-tuc-la-ngan-hang-cung-cap-dich-vu-ngoai-hoi-tot-nhat-viet-nam-2222672.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/vietinbank-tiep-tuc-la-ngan-hang-cung-cap-dich-vu-ngoai-hoi-tot-nhat-viet-nam-1162.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222932","title":"Bán vàng miếng độc quyền giá cao, ông lớn SJC lợi nhuận khiêm tốn bất ngờ","description":"SJC là doanh nghiệp độc quyền sản xuất vàng miếng SJC. Thương hiệu này có giá bán cao hơn 10-18 triệu đồng/lượng tùy từng thời điểm so với các nhãn khác. Tuy nhiên, ông lớn vàng độc quyền này có kết quả kinh doanh không ấn tượng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-mieng-doc-quyen-cao-ong-lon-sjc-loi-nhuan-khiem-ton-bat-ngo-2222932.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/doc-quyen-vang-mieng-gia-chenh-chuc-trieu-dong-ong-lon-sjc-lam-an-ra-sao-1728.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T06:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222951","title":"Bản tin tài chính sáng 5/12/2023: Giá vàng và dầu giảm, USD đi lên","description":"Giá vàng hôm nay 5/12 trên thị trường thế giới giảm sau khi chinh phục mốc kỷ lục mới. Giá xăng dầu thế giới kéo dài chuỗi giảm từ tuần trước. Trong khi đó, giá USD quốc tế có xu hướng đi lên.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-tai-chinh-sang-5-12-2023-gia-vang-va-dau-giam-usd-di-len-2222951.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/ban-tin-tai-chinh-sang-5122023-gia-vang-va-dau-giam-usd-di-len-1707.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T06:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222917","title":"Giá thép lao dốc, chị em nhà chủ tịch 'đua' bán hơn chục triệu cổ phiếu","description":"Bốn chị em gái nhà ông Đỗ Duy Thái, Chủ tịch HĐQT CTCP Thép Pomina liên tục đăng ký bán ra trong bối cảnh giá cổ phiếu của doanh nghiệp này giảm mạnh.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-thep-lao-doc-chi-em-chu-tich-dua-ban-hon-chuc-trieu-co-phieu-2222917.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/gia-lao-doc-chi-em-chu-tich-cong-ty-thep-dua-ban-hon-chuc-trieu-co-phieu-1628.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T05:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222907","title":"Kết nối thanh toán sử dụng QR Code giữa Việt Nam và Campuchia","description":"Người dân Campuchia khi đến Việt Nam có thể quét mã VietQR để thanh toán từ tài khoản tiền Riel. Ngược lại, người dân Việt Nam khi sang Campuchia cũng có thể sử dụng ứng dụng di động của các ngân hàng Việt để quét mã KHQR.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-noi-thanh-toan-su-dung-qr-code-giua-viet-nam-va-campuchia-2222907.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/ket-noi-thanh-toan-su-dung-qr-code-giua-viet-nam-va-campuchia-1625.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T21:05:06","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222822","title":"Tín hiệu tích cực trở lại, kỳ vọng gì với trái phiếu doanh nghiệp năm 2024?","description":"Thị trường trái phiếu doanh nghiệp có những tín hiệu tích cực trở lại và được Chính phủ quan tâm sát sao để trở thành kênh huy động vốn hiệu quả trong trung và dài hạn cho doanh nghiệp và nền kinh tế.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tin-hieu-tich-cuc-tro-lai-ky-vong-gi-voi-trai-phieu-doanh-nghiep-nam-2024-2222822.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/tin-hieu-tich-cuc-tro-lai-ky-vong-gi-voi-trai-phieu-doanh-nghiep-nam-2024-1505.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T18:56:59","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222389","title":"Giá vàng hôm nay 4/12/2023: Biến động mạnh, vàng SJC hạ nhiệt còn 74,2 triệu","description":"Giá vàng hôm nay 4/12/2023 trên thị trường quốc tế tăng mạnh, lên mức cao kỷ lục. Giá vàng trong nước hôm nay biến động liên tục, đến cuối ngày giảm 100.000 đồng/lượng cả hai chiều, đưa vàng SJC về 74,2 triệu đồng/lượng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-hom-nay-4-12-2023-bien-dong-manh-vang-sjc-ha-nhiet-con-74-2-trieu-2222389.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/gia-vang-hom-nay-4122023-ky-vong-lai-suat-giam-vang-tren-da-thang-tien-999.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T16:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222732","title":"Dòng tiền vượt tỷ USD ồ ạt vào chứng khoán, cổ phiếu trụ cột đồng loạt tăng mạnh","description":"Nhóm cổ phiếu trụ cột, trong đó có ngân hàng và bất động sản đồng loạt tăng giá mạnh. Dòng tiền bất ngờ đổ vào chứng khoán, thanh khoản dồi dào trên các thị trường.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dong-tien-vuot-ty-usd-o-at-vao-chung-khoan-co-phieu-tru-cot-dong-loat-tang-manh-2222732.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/dong-tien-vuot-ty-usd-o-at-vao-chung-khoan-co-phieu-tru-cot-dong-loat-tang-manh-1216.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:33:13","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222652","title":"VietinBank ưu đãi phí cho doanh nghiệp SME tái sử dụng dịch vụ","description":"Với gói ưu đãi SME Re-connect từ VietinBank, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) được nhận ưu đãi lên tới 80% phí phát hành bảo lãnh và phí phát hành thư tín dụng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vietinbank-uu-dai-phi-cho-doanh-nghiep-sme-tai-su-dung-dich-vu-2222652.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/vietinbank-uu-dai-phi-cho-doanh-nghiep-sme-tai-su-dung-dich-vu-1106.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T14:50:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222696","title":"Sếp Agribank: Chưa bao giờ từ chối giải ngân vì lý do cạn room","description":"\"Chúng tôi chưa bao giờ vướng mắc bởi room tín dụng, kể cả năm 2022 khó khăn như thế nhưng cũng chưa bao giờ từ chối giải ngân cho khách hàng vì lý do cạn room” - Phó Tổng Giám đốc Agribank cho biết.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sep-agribank-chua-bao-gio-tu-choi-giai-ngan-vi-ly-do-can-room-2222696.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/sep-agribank-tang-truong-tin-dung-5-la-dung-thuc-trang-suc-khoe-nen-kinh-te-1092.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T14:49:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222546","title":"Dư nợ tín dụng xanh đạt hơn 564.000 tỷ đồng","description":"Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến 30/9, dư nợ cấp tín dụng xanh đạt hơn 564.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 4,4% tổng dư nợ toàn nền kinh tế.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-no-tin-dung-xanh-dat-hon-564-000-ty-dong-2222546.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/du-no-tin-dung-xanh-dat-hon-564000-ty-dong-915.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T12:46:10","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222582","title":"Giá vàng vọt lên kỷ lục mới 74,6 triệu đồng/lượng, điều gì sắp xảy ra?","description":"Giá vàng tăng vọt ngay đầu tuần, lên tới 74,6 triệu đồng/lượng, cao hơn kỷ lục cũ 74,5 triệu đồng/lượng vừa xác lập tuần trước. Thế giới đang thay đổi rất mạnh và hướng đi của dòng tiền khó đoán định.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-vot-len-ky-luc-moi-74-6-trieu-dong-luong-dieu-gi-sap-xay-ra-2222582.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/gia-vang-vot-len-ky-luc-moi-746-trieu-dongluong-dieu-gi-sap-xay-ra-1081.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T11:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222508","title":"Lãi suất ngân hàng 4/12/2023: Thêm 'ông lớn' giảm hết các kỳ hạn về dưới 5%","description":"Lãi suất ngân hàng 4/12 ghi nhận thêm một \"ông lớn\" giảm lãi suất huy động về mức dưới 5% với số tiền dưới 1 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-4-12-2023-them-ong-lon-giam-het-cac-ky-han-ve-duoi-5-2222508.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/lai-suat-ngan-hang-4122023-them-ong-lon-giam-het-cac-ky-han-ve-duoi-5-216.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T08:17:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222420","title":"Bản tin tài chính sáng 4/12/2023: Giá vàng dự báo tăng, dầu và USD giảm","description":"Giá vàng hôm nay 4/12 trên thị trường thế giới được các chuyên gia đánh giá sẽ còn tăng. Trong khi đó, giá xăng dầu thế giới có thể tiếp tục đi xuống theo đà giảm từ tuần trước. Còn giá USD quốc tế có khả năng chưa dứt đà giảm.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-tai-chinh-sang-4-12-2023-gia-vang-du-bao-tang-dau-va-usd-giam-2222420.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/ban-tin-tai-chinh-sang-4122023-gia-vang-du-bao-tang-dau-va-usd-giam-962.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T06:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222383","title":"Doanh nghiệp của Bầu Đức nổi sóng, sẽ tiếp tục 'thăng hoa'?","description":"Hoàng Anh Gia Lai (HAG) của Bầu Đức nổi sóng trên sàn chứng khoán. Nhóm bất động sản ghi dấu ấn tích cực sau thông tin Quốc hội phê chuẩn Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doanh-nghiep-cua-bau-duc-noi-song-se-tiep-tuc-thang-hoa-2222383.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/doanh-nghiep-cua-bau-duc-noi-song-se-tiep-tuc-thang-hoa-996.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T06:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222393","title":"Doanh nghiệp thời trang nhà ông Johnathan Hạnh Nguyễn báo lỗ","description":"Nửa đầu năm 2023, CTCP Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh, doanh nghiệp kinh doanh thời trang cao cấp của gia đình ông Jonathan Hạnh Nguyễn lỗ hơn 7 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doanh-nghiep-thoi-trang-nha-ong-johnathan-hanh-nguyen-bao-lo-2222393.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/doanh-nghiep-thoi-trang-nha-ong-johnathan-hanh-nguyen-bao-lo-1030.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222372","title":"Vì sao vàng SJC bị đẩy giá, đắt hơn thương hiệu khác cả chục triệu/lượng?","description":"Giá vàng SJC trong nước cao hơn thế giới và các thương hiệu nội từ 13-14 triệu đồng/lượng. Đâu là nguyên nhân, nên quản lý giá hay để thị trường tự điều chỉnh?","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vi-sao-gia-vang-sjc-bi-day-dat-hon-thuong-hieu-khac-ca-chuc-trieu-luong-2222372.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/vi-sao-vang-sjc-bi-day-gia-dat-hon-thuong-hieu-khac-ca-chuc-trieuluong-1831.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222104","title":"Giá vàng nhẫn một tuần 'thăng hoa', có thương hiệu đắt thêm 1,4 triệu đồng/lượng","description":"Giá vàng nhẫn trong nước tuần qua biến động mạnh, có một số phiên tăng cao nhưng cũng có hai phiên giảm nhẹ. Tính chung cả tuần, có thương hiệu tăng thêm 1,4 triệu đồng/lượng, lên mức cao nhất từ trước đến nay.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-nhan-mot-tuan-thang-hoa-co-thuong-hieu-dat-them-1-4-trieu-dong-luong-2222104.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/gia-vang-nhan-mot-tuan-thang-hoa-co-thuong-hieu-dat-them-14-trieu-dongluong-969.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T12:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa