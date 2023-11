May Sông Hồng dự định ngày thanh toán cổ tức là 22/12.

Với 75 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền May Sông Hồng dự chi cho đợt trả cổ tức lần này vào khoảng 188 tỷ đồng, tương đương mức trả cổ tức của năm 2022.

Đáng chú ý, ông Bùi Đức Thịnh, Chủ tịch HĐQT và là cổ đông lớn nhất của May Sông Hồng dự kiến sẽ nhận khoảng 45 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt khi đang nắm giữ gần 24% vốn điều lệ.

Năm 2022, ông Thịnh cũng nhận được khoản cổ tức tương đương với khoản cổ tức sắp tới.

Trong 2 năm, số tiền cổ tức mà chủ tịch HĐQT nhận được khoảng 90 tỷ đồng.

Chủ tịch May Sông Hồng và 2 con nhận 160 tỷ đồng cổ tức hai năm 2022-2023.

Cùng với đó, hai người con của ông Thịnh, ông Bùi Việt Quang, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc (nắm giữ 11,35%) và bà Bùi Thu Hà (nắm giữ 7,72%) là cổ đông lớn của May Sông Hồng từ năm 2022 đến cuối tháng 9/2023). Tổng số tiền ông Quang và bà Hà nhận được trong năm 2022 và 2023 từ cổ tức ước đạt 72 tỷ đồng.

Như vậy, số tiền mà gia đình Chủ tịch Thịnh nhận về từ cổ tức trong 2 năm 2022 và 2023 khoảng trên 160 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ hồi tháng 4, HĐQT May Sông Hồng từng cho biết, năm nay công ty dự kiến trả cổ tức với tỷ lệ 15-35%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, doanh thu thuần của May Sông Hồng đạt hơn 1.200 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 51 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của May Sông Hồng đạt 3.385 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế sụt giảm 41% so với cùng kỳ 2022, còn gần 164 tỷ đồng.

Số tiền trả cổ tức lần này của May Sông Hồng thậm chí vượt lợi nhuận sau thuế của công ty trong 9 tháng.

Tính đến hết quý III, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của May Sông Hồng đạt 819 tỷ đồng. Công ty có khoảng 631 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng và 859 tỷ đồng đầu tư trái phiếu.

Kết phiên giao dịch ngày 24/11, cổ phiếu MSH đạt 38.000 đồng/cp.

Tin doanh nghiệp

Thị trường chứng khoán còn một số sự kiện quan trọng khác của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

* CC1: HĐQT Tổng Công ty Xây dựng số 1 thống nhất chủ trương thoái vốn đầu tư tại ba công ty, dự kiến thu về không thấp hơn 306 tỷ đồng.

* VAV: CTCP VIWACO cho biết đã nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Cục thuế TP Hà Nội do có hành vi vi phạm về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và về việc sử dụng hóa đơn bán ra.

* ROS: Ngày 22/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định về việc xử phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Xây dựng FLC Faros liên quan đến BCTC kiểm toán 2021, 2021.

* MWG: CTCP Đầu tư Thế giới Di động thông báo sẽ tiến hành cải tổ toàn diện để thích ứng với bối cảnh kinh doanh đầy biến động, trong đó sẽ đóng 200 cửa hàng hoạt động không hiệu quả trong quý IV/2023.

* MPC: HĐQT CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú phê duyệt dự án nhà ở xã hội có tổng vốn đầu tư gần 633 tỷ đồng, diện tích 17,67 ha tại tỉnh Cà Mau.

* LTG: Nhóm quỹ Endurance Capital đã bán 1,32 triệu cổ phiếu LTG của CTCP Tập đoàn Lộc Trời, qua đó không còn là cổ đông lớn tại công ty này từ ngày 21/11.

* NVS: CTCP Chứng khoán Navibank công bố nhận được hồ sơ chuyển nhượng cổ phần của ông Nguyễn Hoàng Kỳ Lân sang ông Huỳnh Nguyễn Tấn Bách. Ông Bách nhận chuyển nhượng 700.000 cổ phần, tương ứng 2,778% vốn.

* VCG: Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam đã mua 1,15 triệu cổ phiếu VCC của CTCP Vinaconex 25 trong ngày 16/11.

* CII: CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM vừa đăng ký bán gần 7,97 triệu cổ phiếu SII của CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn nhằm cân đối tài chính. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 28/11-27/12.

VN-Index

Kết phiên giao dịch ngày 24/11, VN-Index tăng 7,12 điểm (+0,65%) lên 1.095,61 điểm, HNX-Index tăng 1,56 điểm (+0,7%) lên 226,1 điểm, UpCOM-Index tăng 0,04 điểm (+0,05% ) lên 84,99 điểm.

CTCP Đầu tư tài chính (LCTV) cho hay, nhiều dòng cổ phiếu như chứng khoán và BĐS đã tăng nóng trong ngắn hạn từ 15-20%. Do đó, nhóm cổ phiếu này gặp áp lực chốt lời, khiến thị trường chung giảm điểm đặc biệt vào cuối phiên 23/11.

Tuy nhiên, LCTV đánh giá đây chỉ là hiện tượng chốt lời trong ngắn hạn. Việc thị trường nằm dưới 1.100 là nhịp điều chỉnh kỹ thuật tạo đáy thứ 2 của chỉ số VN-Index, để chuẩn bị cho xu hướng tăng trưởng trong giai đoạn sắp tới.

LCTV giữ nguyên quan điểm rằng thị trường đã tạo đáy ở vùng 1.020 điểm. Các chỉ số vĩ mô như lạm phát, tỷ giá và chính sách tiền tệ hiện đang ủng hộ việc đầu tư vào các tài sản như chứng khoán.

Chứng khoán VNDirect nhận định, áp lực tỷ giá hạ nhiệt tạo điều kiện cho Ngân hàng Nhà nước ngừng phát hành tín phiếu và bơm trả lại thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

Một số ngân hàng thương mại tiếp tục điều chỉnh lãi suất huy động, trong đó có BIDV giảm lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng về còn 4,8%. Những diễn biến này cho thấy môi trường chính sách tiền tệ trong nước tiếp tục được duy trì theo hướng nới lỏng (hỗ trợ cho phục hồi kinh tế và tăng trưởng).