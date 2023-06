Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) vừa đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu DIG nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 12/6 – 11/7, theo phương thức khớp lệnh/thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, ông Cường nắm giữ gần 62 triệu cổ phần, tương đương 10,16% vốn điều.

Tạm tính theo thị giá của DIG ngày 6/6 là 21.500 đồng/cp, ước tính vị Phó Chủ tịch phải chi khoảng 64,5 tỷ đồng.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn và con trai. (Ảnh: DIG)

Trước đó, ngày 17/3, ông Cường đã mua vào thành công toàn bộ 5 triệu cổ phiếu DIG.

Ngoài chức danh Phó Chủ tịch, ông Cường còn là con Chủ tịch HĐQT ông Nguyễn Thiện Tuấn.

DIG cũng vừa thông qua bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Quang Tín. Trước đó, ông Tín là Phó tổng giám đốc của DIG.

Tin doanh nghiệp

Thị trường chứng khoán còn một số sự kiện quan trọng khác của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

* VND: CTCP Chứng khoán VNDirect vừa bổ sung tờ trình về việc chào bán và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ vào tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, dự kiến tổ chức vào ngày 17/6. VND muốn phát hành thêm gần 600 triệu cổ phiếu.

* TPB: TPBank vừa thông báo chốt quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu dự kiến phát hành gần 620 triệu đơn vị, tỷ lệ thực hiện quyền là 39,19%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 6.199 tỷ đồng.

* LPB: NHNN chấp thuận LPBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 11.385,3 tỷ đồng trong năm 2023 dưới hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 tối đa là 3.285,3 tỷ đồng. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tối đa là 5.000 tỷ đồng. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 3.000 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của ngân hàng (ESOP) là 100 tỷ đồng.

* LIX: CTCP Bột Giặt Lix công bố nhận được quyết định xử phạt ngày 28/4 của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế. Tổng cộng, tổng số tiền xử lý về thuế là gần 24,8 tỷ đồng.

* HPG: Theo báo cáo của Hoà Phát, tháng 5/2023, doanh nghiệp sản xuất 565.000 tấn thép thô, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Bán hàng thép xây dựng, thép cuộn cán nóng và phôi thép đạt 530.000 tấn, giảm 20% so với tháng 5/2022 nhưng tăng 16% so với tháng 4 vừa qua.

* CMD: CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất TP.HCM thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/7.

* EMC: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có công văn gửi CTCP cơ điện Thủ Đức về việc huỷ niêm yết bắt buộc cổ phiếu EMC.

Thông tin giao dịch

* HBS: Ông Lê Xuân Tùng, em của ông Lê Đình Dương, Phó chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Hòa Bình đăng ký mua 3,2 triệu cổ phiếu HBS, từ ngày 8/6 đến 7/7 theo phương thức thỏa thuận.

* SVN: Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam đã bán toàn bộ 2 triệu triệu cổ phiếu SVN sở hữu, tỷ lệ 9,52% trong ngày 30/5.

* OCB: Bà Nguyễn Việt Triều, vợ ông Ngô Hà Bắc, Thành viên HĐQT Ngân hàng Phương Đông đăng ký bán 500.000 cổ phiếu OCB từ ngày 9/6 đến 8/7, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

VN-Index

Kết phiên giao dịch ngày 6/6, VN-Index tăng 10,49 điểm (+0,96%), lên 1.108,31 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 842,7 triệu đơn vị, giá trị 15.642,4 tỷ đồng.

HNX-Index tăng 2,16 điểm (+0,95%), lên 228,72 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 130 triệu đơn vị, giá trị 1.941,2 tỷ đồng.

UpCoM-Index tăng 0,33 điểm (+0,39%), lên 84,43 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 65,1 triệu đơn vị, giá trị 702 tỷ đồng.

Theo Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), lực mua chủ động gia tăng về cuối phiên đã giúp cho chỉ số VN-Index mở rộng đà tăng điểm tích cực và chớm vượt ngưỡng cản đáng lưu ý quanh 1.100 (+/-5) điểm.

Mặc dù áp lực rung lắc sẽ càng trở nên rõ nét hơn trong quá trình đi lên, VN-Index đang có nhiều cơ hội mở rộng đà tăng điểm và hướng lên vùng đích kỳ vọng kế tiếp quanh 1.120 điểm.

KBSV khuyến nghị nhà đầu tư chốt lời từng phần tại với các cổ phiếu đang tiếp cận các vùng kháng cự đáng lưu ý và chỉ kê mua trở lại một phần tỷ trọng trong các phiên điều chỉnh về lại vùng hỗ trợ sau đó.