Trong chiến dịch Color Of Tết lần này, Diane tập trung vào dòng sản Miracle you là Miracle you Damage Repair và Miracle you Shine Shine có tính năng giữ màu tóc tẩy nhuộm, phục hồi hư tổn nặng, làm tóc trở nên sáng bóng.

Theo bà Thuỳ Mai, đại diện nhãn hàng, lý do chọn các sản phẩm này được chọn cho chiến dịch là bởi nhãn hàng muốn đồng hành cùng nhu cầu làm đẹp và thay đổi diện mạo của khách hàng. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để nhãn hàng giới thiệu tới rộng rãi khách hàng các sản phẩm chăm sóc tóc chuyên sâu như Mặt nạ tóc, tinh chất dưỡng tóc. Để kích thích nhu cầu trải nghiệm của khách hàng, Diane Việt Nam dành nhiều quà tặng cho khách hàng trong chiến dịch lần này thông qua kênh thương mại điện tử và nhiều kênh mua sắm khác.

Cùng với Color Of Tết, Diane mang đến nhiều cơ hội cho khách hàng trải nghiệm và làm đẹp, trẻ hoá mái tóc của mình

Lấy sắc đỏ may mắn là tinh thần chủ đạo, Color Of Tết không chỉ là một chiến dịch marketing mà thông qua đó, Diane còn gieo mầm và lan tỏa tinh thần tốt đẹp, nhân bản tới cộng đồng, tiếp tục cổ vũ người Việt trẻ tự tin khoe màu tóc cá tính và thoải mái thể hiện bản sắc cá nhân.

Bà Thuỳ Mai bày tỏ, “Một năm bắt đầu từ mùa xuân, mùa của sự sinh sôi, mùa của hạnh phúc. Và Tết là thời điểm mà chúng ta chờ đón nhất. Sự giao thoa của đất trời mang tết màu của tình yêu, may mắn và hạnh phúc. Chiến dịch Màu của tết cũng là lời chúc phúc mà Diane dành cho khách hàng của mình nhân những ngày xuân đang tới”.

Color Of Tết - Màu của Tết là chiến dịch Diane dành tặng khán giả nhân dịp xuân Giáp Thìn

Cũng theo bà Thuỳ Mai, chiến dịch Keep your color/ Tự tin giữ màu lấy cảm hứng từ tính năng giữ màu tóc tẩy nhuộm của dòng sản phẩm Miracle do Diane thực hiện trước đó đã thu hút sự quan tâm của hàng triệu khách hàng và KOLs trên toàn quốc.

Thông qua chiến dịch, nhiều khách hàng từ rụt rè đã tự tin với màu tóc rực rỡ. Trong đó, dự án dành tặng khách hàng cơ hội trải nghiệm biến hoá màu tóc tại salon ở Hà Nội. Từ chương trình, đã có rất nhiều câu chuyện xúc động được kể.

Diane Miracle Shine Shine giữ màu tóc nhuộm và mang lại vẻ đẹp sáng bóng

Diane là thương hiệu chăm sóc tóc trong số khoảng 80 thương hiệu đến từ tập đoàn NatureLab (Nhật Bản). Diane được Nam Thành phân phối tại thị trường Việt Nam từ năm 2018. Là nhãn hàng được yêu thích tại Nhật Bản, Diane hiện còn được ưa chuộng tại nhiều thị trường như Singapore, Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Malaysia, Mỹ. Ngoài dòng sản phẩm Miracle You, Diane còn mang đến người tiêu dùng dòng sản phẩm Perfect Beauty tiên phong trong việc chăm sóc tóc chuyên biệt.

Bích Đào